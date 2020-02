Qui est la femme d’Andy Serkis? Lorraine Ashbourne est fière de voir son mari réclamer le tout premier BAFTA! – HITC

Andy Serkis a reçu son tout premier BAFTA hier soir et il est sûr de dire que sa famille était fière.

La saison des récompenses est bel et bien à nos portes et bien que 1917 et Joker aient été les deux films à avoir remporté de gros succès, des acteurs tels que Joaquin Phoenix, Laura Dern et Renée Zellweger ont également fait l’éloge.

Hier soir (2 février), c’était au tour des BAFTA de célébrer la dernière année dans le monde du cinéma et le faste et le glamour d’Hollywood sont descendus sur le Royal Albert Hall de Londres.

Et oui, alors que les films et les acteurs que nous avons mentionnés ci-dessus ont tous remporté des prix, il y a eu un prix supplémentaire pour honorer les réalisations d’un acteur qui a remodelé le monde du cinéma au cours des 20 dernières années, autre que Gollum lui-même, Andy Serkis.

Mais tandis que l’acteur montait pour récupérer son prix, les fans ont rapidement repéré la famille de Serkis, l’encourageant parmi la foule, y compris sa femme Lorraine Ashbourne.

Andy Serkis honoré aux BAFTA

Andy Serkis a contribué à révolutionner le cinéma au cours des 20 dernières années pour son travail de capture de mouvement exceptionnel et révolutionnaire sur des personnages comme Le Seigneur des anneaux, King Kong et la récente trilogie Planet of the Apes.

Et pourtant, malgré son travail révolutionnaire, Serkis est largement passé inaperçu par le plus grand des prix du film.

Cependant, tout a changé lors des BAFTA de cette année, alors que l’acteur de 55 ans a remporté le prix de la contribution britannique exceptionnelle au cinéma, une énorme marque de respect pour le travail qu’il a accompli au fil des ans.

Rencontrez l’épouse d’Andy Serkis, Lorraine Ashbourne

Encourageant Andy Serkis pendant qu’il allait chercher son prix, sa famille aimante, y compris sa femme de 18 ans, Lorraine Ashbourne.

Actrice elle-même, Lorraine et Serkis se sont rencontrés pour la première fois en 1990 alors que le couple se croisait dans des émissions de télévision telles que The Bill et Pie in the Sky.

Leur lien était clairement fort car en 1998, le couple avait eu leur premier enfant ensemble (Ruby Serkis) avant que deux autres enfants ne suivent respectivement en 2000 (Sonny) et 2004 (Louis).

Le couple s’est marié en 2002 et est ensemble depuis et vit actuellement à Crouch End à Londres.

(De gauche à droite) Sonny Serkis, Lorraine Ashbourne, Andy Serkis, Ruby Serkis et Louis Serkis

Ce que vous auriez pu voir Lorraine Ashbourne dans

Comme mentionné, la paire s’est croisée pour la première fois du début au milieu des années 1990 dans des émissions de télévision telles que The Bill et Pie in the Sky.

Cependant, pour Lorraine, son premier concert d’acteur est venu en 1988 dans l’émission télévisée London’s Burning.

Depuis lors, elle a continué à apparaître dans plus de 70 films et émissions de télévision avec ses plus grands rôles dans The Crown, Unforgettable, Child 44, Playing the Field et bien plus encore.

Dans d’autres nouvelles, qui est la femme d’Andy Serkis? Lorraine Ashbourne est fière de voir son mari réclamer le tout premier BAFTA!