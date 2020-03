Fans de Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours se demandent qui est la femme mystère dans les photos avec Tom Brooks que Darcey Silva a trouvées comme preuve qu’il la trompait. Tom est resté muet sur toute la situation, amenant les fans à penser qu’il se passe quelque chose de louche.

TLC a initialement suivi cette mère de deux enfants qui a tout quitté en Amérique pour aller à Amsterdam pour rencontrer son petit ami de longue distance, Jesse. Alors que Darcey attendait avec impatience la demande en mariage de Jesse, les téléspectateurs ont vu leur relation imploser avant même qu’elle ne reçoive une bague de fiançailles. Les deux se sont terminés par un combat dramatique à New York après que Jesse a amené Darcey à New York dans le seul but de rompre avec elle. Le cœur résilient de Darcey l’a maintenue et elle a rapidement retrouvé l’amour avec un autre beau étranger, Tom. Cependant, il semble que cet homme anglais pourrait se terminer de la même manière que la dernière en l’invitant à New York pour parler de leur relation.

La saison dernière, Darcey s’est envolée pour l’Angleterre, mais oublie de laisser ses bagages de sa relation précédente à la maison alors qu’elle montrait continuellement ses insécurités, ce qui a fini par être un énorme coup d’arrêt pour Tom. À la fin de la saison dernière, au lieu de donner à Darcey une bague de fiançailles comme il l’avait prévu, il lui a donné une clé de sa maison. Après leur retour en Amérique, la relation de Darcey et Tom est restée incertaine et les choses ont seulement commencé à s’effondrer. L’épisode de dimanche, les téléspectateurs ont regardé Darcey courir son cœur sur un tapis roulant pendant qu’elle réfléchissait aux photos que sa sœur jumelle Stacey avait découvert de son petit ami avec ses bras autour d’une autre femme. Même si Tom et Darcey semblaient être à l’écart (et s’étaient bloqués), le fiancé de Stacey était toujours ami avec Tom sur les réseaux sociaux et transmettait les photos à sa future femme. Le compte Instagram, Frauded By TLC a publié une vidéo de Tom assistant au défilé de mode printemps-été de Versace pour femmes en septembre avec la femme blonde qui à première vue ressemble étrangement à Darcey, regardez la vidéo ci-dessous:

Tom a commenté le message en niant qu’il avait trompé Darcey. Il a écrit: “La seule chose que je peux voir, je fais mal leur [sic] fume. “Bien que Tom ait nié être infidèle à Darcey, les photos que les fans ont vues de Tom et des mêmes femmes mystères sur 90 Day Fiancé: Avant les 90 jours racontent une autre histoire. Bien qu’il n’y ait toujours pas de nom de qui est la femme mystère, c’est Il était clair qu’il y avait plus que de l’amitié, car la main de Tom était proche de sa cuisse intérieure, ce qui a légitimement alarmé Darcey qui pensait qu’ils traversaient simplement une période difficile dans leur relation.

Les photos ont été partagées en septembre 2019 lorsque Silva croyait toujours qu’elle était la petite amie de Brook. Les fans savent maintenant que le couple a abandonné et n’a pas trouvé la nouvelle surprenante, car la paire semblait être mal assortie dès le départ. Il semble que le discours à New York se terminera probablement par une rupture, car les deux ont confirmé qu’ils ont évolué. Darcey a même un nouvel homme (et plus gros), né en Bulgarie, Georgi Rusev.

Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours diffusé le dimanche à 20 h HNE sur TLC.

