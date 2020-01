Qui est la star de Spenser Confidential Iliza Shlesinger? Âge, Instagram et rôles précédents! – HITC

Netflix promet une course folle avec ce prochain véhicule d’action avec Mark Wahlberg.

Spenser confidential est en route et Iliza Shlesinger a été castée aux côtés de grands noms!

Netflix, nous vous saluons…

Le service de streaming populaire est idéal pour les séries télévisées, mais vous entendez souvent des gens critiquer la sortie de leur film. Bien sûr, ils ne sont sans doute pas aussi cohérents en ce qui concerne les fonctionnalités, mais ils ont vraiment intensifié leur jeu récemment.

Les nominations aux Oscars 2020 étant déjà terminées, il convient de souligner que certains films Netflix incroyables sont en lice pour le meilleur film. Premièrement, vous avez l’épopée mob de Martin Scorsese, The Irishman, puis il y a l’histoire déchirante de divorce de Noah Baumbach avec Marriage Story.

Les deux films ont valu des hochements de tête à Adam Driver, Scarlett Johansson, Joe Pesci, Al Pacino et plus, donc les fans de cinéma ont clairement beaucoup à féliciter Netflix pour le moment. Ils commencent également l’année à sortir Uncut Gems avec Adam Sandler fin janvier, mais la bande-annonce de Spenser Confidential taquine plus de divertissement à venir.

Iliza Shlesinger dans Spenser Confidential

Basé sur le roman Wonderland d’Ace Atkins vient ce film policier passionnant du réalisateur Peter Berg, qui a dirigé des efforts antérieurs comme The Kingdom, Lone Survivor, Deepwater Horizon et Patriots Day.

Mark Wahlberg joue le rôle d’un ex-criminel qui est contraint de s’attaquer à un complot couvrant la police, les politiciens, les cartels de la drogue et au-delà.

Il possède un casting incroyable avec Winston Duke (Us) Alan Arkin (Argo) et même la superstar de la musique Post Malone en tant que forçat!

Iliza Shlesinger joue également le rôle de Cissy, qui apparaît dans la bande-annonce en tant que femme du passé de Spenser (Wahlberg). La comédienne américaine de 36 ans est bien connue pour son matériel de stand-up et a également animé des émissions telles que Excused et Separation Anxiety, tout en ayant eu son propre talk-show – Truth & Iliza – en 2017.

Iliza Shlesinger: Films et séries télé

Son travail de comédie est bien connu, mais elle a également abordé un certain nombre de rôles dans le cinéma et la télévision auparavant.

Selon IMDb, son premier rôle à l’écran est venu dans le film de comédie dramatique Paradise 2013 (elle a joué Carol) avec Holly Hunter, Nick Offerman et plus encore.

Ce n’est pas le seul film cependant, car elle a également joué en octobre dans Instant Family en 2018 avec Mark Wahlberg, donc Spenser Confidential verra les artistes réunis!

Il y a aussi beaucoup de travaux télévisés, notamment Deadbeat (Shelly), Girlboss (Veronica) et Forever 21.

Quant à ce que l’avenir nous réserve, elle devrait jouer dans un projet de comédie sans titre, le film de comédie de Teppo Airaksinen Supercool, le drame Pieces of a Woman et Ken Mok’s Godfrey, qui s’attaquera à un homme en proie à une tragédie personnelle.

La comédienne Iliza Shlesinger assiste à la série Build pour discuter de «Iliza Shlesinger: dévoilé» au Build Studio le 11 décembre 2019 à New York.

Elle a récemment publié un article sur le film avec la légende: «Cissy aime Spenser. FOREVAH! Tu es prêt? 6 mars sur Netflix. »Cela confirme définitivement les vibrations ex folles que la bande-annonce dégage.

En réponse… oui, nous sommes prêts pour Spenser Confidential. L’amener sur!

