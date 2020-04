Qui est le gobelin qui tourmente Spiderman?

Nous passons en revue la scène Spiderman de Tom DeFalco et Ron Frenz et la bande dessinée spéciale sur le mariage de Peter Parker

Chaque étape de l’intrigue de Spiderman avec son écrivain et dessinateur a marqué l’histoire de Peter Parker. Sa première bande dessinée avec la piqûre et la découverte des raisons pour lesquelles une grande puissance entraîne une grande responsabilité, l’apparition de ses grands ennemis, les moments où il a décidé d’abandonner le costume rouge et bleu pour devenir noir, son temps en tant que professeur d’université , la mort de Gwen Stacy ou la mort la plus récente de Parker lui-même …

Chaque auteur a contribué au personnage et Si l’on se souvient du scénariste Tom DeFalco et du dessinateur Ron Frenz pour quoi que ce soit, c’est pour sa scène, dans les années 80, du costume noir de Spiderman et pour l’intrigue sur le gobelin et la découverte de la personne derrière le masque.. Après avoir publié l’appel L’ère du costume noir, Panini Comics apporte aux librairies l’histoire du Gobelin et inclut le mariage entre Peter Parker et Mary Jane.

Ni le gobelin vert, ni le Dr Octopus ni Magneto, dans ce volume de Tom DeFalco, le méchant protagoniste n’est le terrifiant Gobelin, l’un des maux les plus emblématiques de Marvel. Sa première apparition dans les bandes dessinées de Spiderman remonte à 1983 aux mains du scénariste Roger Stern et du scénariste John Romita Jr. dans l’une des étapes les plus importantes de l’univers Spider-Man. Un ennemi qui a récupéré l’héritage du gobelin vert, y compris un grand nombre de ses armes modifiées: «Eh bien, Norman Osborn est mort mais son héritage, son pouvoir, sera toujours vivant. Et cette fois, il y a un homme qui sait utiliser ce pouvoir. Le gobelin vert n’existe plus! Mais le gobelin se lève à sa place! »

Après la scène de Stern et Romita Jr., il y a eu un grand puzzle à résoudre et est l’identité du gobelin. L’intrigue d’une bonne partie des bandes dessinées publiées par DeFalco et Frenz tourne autour de cet inconnu. Il y avait beaucoup de candidats comme Roderick Kingsley, homme d’affaires et designer secondaire dans l’intrigue de Spiderman; Richard Fisk, fils de cheville ouvrière; Ned Leeds, un autre des personnages secondaires de l’univers Spider-Man, ou Flash Thompson, ami, entre guillemets, par Peter Parker à l’école.

Le lutin a révélé

Cela a coïncidé avec la tension qui a été ressentie à l’époque à Marvel en raison d’un changement dans l’organigramme éditorial. Danny Fingeroth a été remplacé en tant que coordinateur de la franchise Spiderman par le jeune et inexpérimenté James C. Owsley, qui est entré en collision avec de nombreux auteurs de la maison et en particulier DeFalco. En fait, il a exigé qu’il révèle qui était derrière le masque du Gobelin. Les collisions constantes et les plaintes alléguées d’Owsley selon lesquelles le tandem DeFalco-Frenz livrait leurs histoires hors du temps ont toutes deux été renvoyées de leur emploi.. Le plus curieux – et injuste – est que peu de temps après, le mythique «The Goblin Revealed!» Est sorti en juin 1987 en 289 de «The Amazing Spider-Man» avec un scénario de Peter David et avec le dessin d’Alan Kupperberg et Tom. Morgan.

Le travail intéressant de DeFalco et Frenz semblait y être enterré. Cependant, Son héritage au stade des aventures de Peter Parker et Spider-Man est immense car il devient clair en passant en revue les histoires collectées par Panini Comics. En fait, un super-héros n’est pas très heureux de l’être, dans les doutes internes – assez courants – du pauvre Peter Parker: «Dernièrement, j’ai beaucoup foiré. Trop! Peut-être que le moment est venu pour moi de raccrocher mes bottes. J’ai décidé d’arrêter d’être Spiderman! Ce n’est pas la première fois que je prends cette décision, mais je suis convaincu que j’ai enfin surmonté ces conneries. »

Ce ne sont pas seulement les doutes qui attaquent et tourmentent Peter Parker, Le personnage est également considéré comme à la limite dans un combat sur le point de perdre après un fort combat ou d’abandonner une bataille. parce qu’il ne peut littéralement pas contre son ennemi. Dans ce cas, c’est le terrible Crusher ou Creel, capable de soulever un avion comme rien. “Je n’ai jamais pensé que j’étais un lâche”, pense l’une des personnes présentes lors du vol de Spiderman.

Dans le volume «L’identité du Duende» s’inclut L’histoire scénarisée de James C. Owsley de l’une des rencontres les plus attendues de Marvel, la confrontation de ses deux personnages phares: «Spiderman contre Wolverine», une œuvre qui montre clairement les différentes échelles de valeurs et les attitudes des personnages.

L’identité du gobelin

Cependant, tout n’est pas une mauvaise nouvelle dans le volume «L’identité du gobelin» car Le moment où Peter Parker épouse Mary Jane Watson est également publié. Une histoire conçue par le même Stan Lee, co-créateur de Spiderman, et qui a eu un grand impact. «J’ai toujours utilisé Mary Jane comme la petite amie permanente de Peter sur le Strip. Il a rencontré d’autres femmes, mais il finit toujours par revenir avec Mary Jane. J’avais toujours voulu qu’ils se marient… Donc, lorsque Mary Jane a découvert l’identité secrète de Spider-Man, cela semblait être l’excuse parfaite pour moi », a déclaré Lee à l’époque.

Le dessin animé était publié en 1987 avec le scénario de David Michelinie et le dessin de Paul Ryan. Marvel a décidé de donner un coup à la vie de Peter Parker Et cela a également servi à rappeler un autre des grands amours de Parker, Gwen Stacy. D’une certaine manière, le mariage a servi à tourner la page de cet épisode sombre et triste de sa vie.