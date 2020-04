Qui est le meilleur personnage en direct du samedi soir?

L’autre soir, Saturday Night Live At Home a fait de son mieux pour recréer la sensation d’un épisode normal de SNL en ayant des croquis, Tom Hanks en tant qu’animateur et Chris Martin en tant qu’invité musical. Ce fut une performance inégale dans l’ensemble, mais compte tenu des circonstances, c’était une assez bonne prestation qui a exploité un peu de muscle créatif.

“C’est bien d’être ici, mais c’est aussi bizarre d’être ici pour héberger Saturday Night Live depuis chez soi”, a déclaré Hanks. “C’est un moment étrange pour essayer d’être drôle, mais essayer d’être drôle est le truc de SNL, alors bon sang, essayons.”

Bien sûr, je suis descendu dans un terrier de lapin SNL sur YouTube et cela m’a fait penser aux nombreux personnages remarquables et divertissants que SNL a fait ses débuts au fil des ans. Oui, la série a connu des bosses et enduré les gros titres de “Saturday Night Dead” mais même dans le pire des cas, elle a produit un certain nombre de personnages hilarants et populaires.

Vraiment simple cette semaine. Qui est votre préféré?

Je suis plus intéressé par les personnages originaux que par quelqu’un basé sur une personne réelle. Ne confondez pas non plus un sketch drôle avec un personnage drôle. Alors que Alex Trebek de Will Ferrell est un classique, je le tiens à l’écart. Même chose avec Will’s Gene Frenkle. Le sketch était hilarant grâce à l’effort de groupe d’ajouter «plus de sonnaille» au mélange. Idem pour des films comme le Hidden Camera Commercial sur des images de caméras cachées non diffusées pour les cristaux de café décaféiné colombien. Chris Farley n’a pas de prix mais n’est pas éligible à la nomination.

Honnêtement, je pensais que faire une courte liste serait un jeu d’enfant et ce n’est que lorsque je me suis assis et que j’ai commencé à lister les personnages du haut de ma tête que j’ai réalisé l’étendue des rôles hilarants produits par SNL au fil des ans.

Bien que je sois plus intéressé à voir quels noms apparaissent le plus dans les commentaires, je voulais jeter certains de mes favoris là-bas. SNL a eu un certain nombre de grands hôtes et parmi les meilleurs doit être Christopher Walken. Son Continental a été de premier ordre avec juste assez de sous-entendus inconfortables et de rires maladroits pour me garder investi jusqu’à la fin du sketch. Son jardinier Googly Eyes, peu connu, est rarement mentionné mais toujours drôle.

Peut-être que le premier personnage dont je me souviens et dont j’ai parlé était le père Guido Sarducci. J’étais trop jeune pour vraiment «obtenir» le personnage et j’étais plus attiré par le ridicule de sa configuration. Un critique de rock et chroniqueur de ragots du journal du Vatican qui portait des lunettes fraîches et fumait toujours. Surtout, je pense que c’était parce que mon père se déchaînait contre lui, ce qui m’a fait suivre le mouvement.

Sans surprise, un certain nombre de personnages classiques de SNL sont restés comme ça car ils vieillissent bien. De M. Robinson d’Eddie Murphy à Roseanne Rosannadanna de Gilda Radner, drôle est drôle, quelle que soit l’année. Il suffit de trouver un extrait de Velvet Jones ou The Nerds (Lisa Loopner et Todd Di La Muca) ou The Festrunk Brothers ou The Samurai ou Fred Garvin, Male Prostitute ou Theodoric of York… vous obtenez l’image.

Malheureusement, deux de mes acteurs les plus préférés de la série ne sont plus avec nous. Chris Farley et Phil Hartman. La simple présence de Farley était suffisante pour vous faire rire et parfois je regarde son apparition sur David Letterman pour me souvenir à quel point il était drôle. Son Matt Foley, Motivational Speaker est une chose sûre et lui seul aurait pu faire voler le sketch du Chippendales Dancer. Hartman a été appelé «la colle» parce qu’il pouvait tenir n’importe quel sketch ensemble, mais deux de mes personnages préférés de lui étaient l’avocat Caveman non congelé et le chef anal rétentif.

Ensuite, vous avez tous les duos hilarants au fil des ans. Les Cheerleaders Spartan, Wayne et Garth, les «Love-ahs» Roger et Virginia Klarvin, et les hôtes «Delicious Dish». Et comment pourrais-je oublier Hans et Franz?

Vous avez les personnages classiques dont on se souvient toujours avec tendresse comme Stefon, Debbie Downer, The Church Lady et Mary Katherine Gallagher. Ensuite, vous avez ceux que vous avez en quelque sorte oubliés, mais dès que vous entendez le nom, vous dites: “Oh ouais!” Des personnages comme le maître Thespian, Dieter et Phillip l’Hyper-Hypo. Ensuite, j’en ai des que je pense que j’ai trouvé drôles comme Operaman, Nat X, Brian Fellows et Jebidiah Atkinson.

Et Toonces, le chat qui pourrait conduire une voiture? Je suppose qu’une marionnette ne devrait pas être en lice, mais en quelque sorte, ce même bâillon ole me faisait rire à chaque fois.

Je ne suis toujours pas sûr de Pat mais je ne suis pas le seul à avoir trouvé The Falconer hilarant, non?

Quel est votre personnage SNL préféré de tous les temps?

(Et oui, je sais que certains d’entre vous se plaindront que je n’ai pas fait de liste Top 5 ou 10 pour que vous critiquiez mais j’avais envie d’aller plus “en liberté” avec cette semaine)