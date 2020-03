Qui est le plus grand leader des X-MEN de tous les temps? | .

Qui est le X Menest le plus grand leader? Les X-Men sont une franchise de bandes dessinées unique, en ce sens – de façon tout à fait appropriée – qu’ils évoluent toujours. Lorsque Stan Lee et Jack Kirby ont créé les X-Men pour la première fois, ils les ont imaginés en tant qu’étudiants de Charles Xavier. En conséquence, des générations de X-Men ont grandi, mûri, gradué et ont été remplacées par une nouvelle classe. Pendant ce temps, la franchise n’a cessé de s’étendre, avec d’innombrables équipes dérivées.

Tout cela signifie qu’il y a un nombre assez remarquable de X-Men ayant une expérience de leadership; en fait, il est probablement plus facile de répertorier les X-Men qui n’ont pas dirigé une équipe à un moment ou à un autre. Iceman a dirigé une équipe lors de l’événement «Operation: Zero Tolerance» dans les années 90; même Jubilee a mené une nouvelle incarnation de la génération X il y a quelques années. De temps en temps, il y a eu des histoires où des leaders expérimentés se battent la tête, et c’est à la fois amusant – et inévitable.

Pour autant, c’est le cas, cependant, trois dirigeants sont au-dessus de tous les autres. Charles Xavier a été le fondateur des X-Men, Cyclops a été le chef d’équipe récurrent et Storm est devenu particulièrement important dans les années 80. Mais lequel de ces membres X-Men peut à juste titre être appelé son plus grand leader?

Charles Xavier est le fondateur des X-Men, un idéaliste qui rêve de paix entre hommes et mutants. C’est essentiellement un prophète qui montre la voie vers la Terre Promise, mais malheureusement c’est un prophète imparfait. Son problème, malheureusement, est qu’il est extrêmement arrogant; sa télépathie signifiait qu’il avait grandi avec le sentiment qu’il était un Dieu parmi les hommes, capable de manipuler l’esprit des autres avec facilité. En conséquence, il a toujours semblé croire que les règles mêmes qu’il enseigne aux autres à obéir n’étaient pas pour lui. Même Wolverine a été victime de la manipulation de Xavier; selon l’événement “Original Sin”, Logan a été chargé de tuer Xavier, mais le professeur a réécrit son esprit afin de le transformer en X-Man. La mini-série X-Men: Deadly Genesis a révélé que Xavier avait effacé la mémoire de Cyclope de son propre frère afin qu’il puisse être un chef de file compétent.

La relance des X-Men de Jonathan Hickman a vu Xavier prendre en charge toute la race des mutants. Il a abandonné son vieux rêve à la poursuite d’un rêve beaucoup plus isolationniste, établissant la nation mutante de Krakoa. C’est une réalisation remarquable, et pourtant il est déjà clair que Krakoa est défectueux, ironiquement en raison des défauts de caractère de Xavier. Il a délibérément orchestré son propre assassinat, afin d’unifier la race mutante et d’obtenir la permission de fonder une CIA mutante après sa résurrection. Il manipule Mystique avec la promesse de ressusciter sa femme Destiny, un engagement qu’il n’a aucune intention de tenir. Mystique sait très bien que Xavier lui ment, et a résolu de brûler Krakoa au sol.

La période la plus importante de Storm en tant que leader a été dans les années 1980, et il est facile d’oublier qu’elle est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a pris la direction des X-Men. Elle est devenue leader des X-Men à une époque où les femmes étaient généralement des compagnons, des personnages secondaires ou des amoureux. Encore mieux, elle a gagné le leadership en battant Cyclope au combat, un exploit qu’elle a accompli sans ses pouvoirs (il a malheureusement été reconstitué plus tard). Comme de nombreux mutants, ses pouvoirs semblent avoir généré des défauts spécifiques avec son caractère; elle a un besoin de contrôle qui ne peut jamais être entièrement satisfait et, par conséquent, elle devine souvent ses propres décisions. Pour tout ce qui est le cas, cependant, Storm a hardiment conduit les X-Men à se redéfinir en tant que hors-la-loi et parias, les emmenant dans l’Outback australien pendant un certain temps, et finalement renversant le gouvernement de la nation de Genosha plutôt que de permettre à ses citoyens de traiter mutants comme esclaves.

La tempête moderne a souvent été présentée comme un leader aux loyautés partagées. Sa relation avec Black Panther signifie qu’elle a des responsabilités envers la nation de Wakanda, et celles-ci sont souvent en conflit avec ses responsabilités envers la race mutante. Cela était particulièrement notable au lendemain de la décimation, à une époque où les mutants étaient presque éteints par Scarlet Witch. Il a fallu un certain temps à Storm pour rejoindre les X-Men sur la nation d’Utopia, et son retard a été noté par plusieurs de ses collègues X-Men, qui n’ont pas été particulièrement impressionnés. Une tension similaire est susceptible d’émerger lors de la relance des X-Men de Jonathan Hickman, étant donné que les X-Men instaurent secrètement une politique de changement de régime dans les pays qui refusent de faire le commerce de drogues mutantes – le Wakanda étant l’un de ces pays.

Lorsque le voyageur temporel Bishop a rejoint les X-Men, il a été impressionné de rencontrer Cyclope, qu’il a décrit comme “le plus grand leader des X-Men” – au grand dam de Storm. En vérité, Xavier avait instruit Cyclope pour le leadership du mutant qu’il avait rencontré pour la première fois, mais curieusement, Cyclope n’a vraiment prospéré que lorsqu’il a mis de côté le joug de Xavier. Cyclope a finalement appris les erreurs passées de Xavier, y compris le fait qu’il avait effacé toute connaissance de son frère Vulcan, et il a rejeté son ancienne figure paternelle. L’idéaliste est mort dans une poussée de douleur – et cela a coïncidé avec les jours les plus sombres de l’histoire des mutants.

Dépouillé de sa retenue passée, Cyclope a commencé à faire preuve d’un sens aigu du jugement tactique. Lorsque Cyclope a appris la naissance du Messie mutant, Hope Summers, il a pris des mesures drastiques pour la protéger; il a permis à Cable de la transporter vers l’avenir pour la sécurité, puis a envoyé une équipe X-Force après lui pour protéger l’enfant de Bishop. Cyclope a utilisé la mort de Xavier comme prétexte pour dissoudre les X-Men, les réformant à San Francisco et accueillant tous les mutants, peu importe leur origine. Cela a finalement conduit à une tension anti-mutante explosant dans les rues, mais encore une fois Cyclops avait un repli prévu, et il a fondé la nation mutante de l’Utopie. Ses X-Men ont vaincu avec succès Dark Avengers de Norman Osborn, un exploit remarquable étant donné que leur nombre comprenait des sentinelles, un être assez puissant pour faire tomber Asgard. En fin de compte, toute l’approche de Cyclope a été couronnée de succès, car Hope Summers – ses pouvoirs combinés avec la sorcière écarlate – ont ravivé le X-Gene et restauré les mutants. Si Cyclope avait perdu la foi, il est tout à fait possible que toute la race mutante aurait été éteinte.

Cyclope a fait beaucoup d’erreurs. Tordu et brisé sous l’influence de la Phoenix Force, il a tué Charles Xavier. Ce sont des bandes dessinées, donc la mort n’a pas duré bien sûr, mais le traumatisme a provoqué une sorte de dépression nerveuse prolongée chez Cyclope. Au cours de cette période, il a adopté une perspective beaucoup plus extrême, que beaucoup craignaient de provoquer une guerre civile mutante durable. Mais ce conflit potentiel a été évité, Cyclope a guéri et il est maintenant de retour avec les X-Men – en tant que capitaine commandant, le chef le plus important de tous. Ce rang est tout à fait approprié et signifie que le X Men eux-mêmes le reconnaissent comme le meilleur dans ce qu’il fait.

