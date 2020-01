Qui est le sorcier ultime de Disney?

Deux des méchants Disney les plus populaires et les plus puissants de tous les temps, Maleficent et Jafar, gagnent également leurs redoutables capacités par des moyens magiques. Ils ont pris vie à la fois dans Sleeping Beauty et Aladdin, volant le spectacle avec leur dialogue emblématique, leur style de signature et leurs schémas sournois. Lorsque Disney a créé des films d’action en direct basés sur leurs classiques d’animation, on leur a donné des histoires très différentes; Maléfique a été transformé en anti-héros, et Jafar a été transformé en antithèse d’Aladdin, un miroir du voyage de sa vie.

Les adaptations en direct ont également entraîné de légères modifications de leurs traits physiques, telles que l’acquisition maléfique d’ailes et la transformation de Jafar en serpent géant. Mais pour les besoins de l’argumentation, tous les composants pour lesquels ils ont mené un chaos magique seront pris en compte aux fins de cette liste. Et maintenant, enfin, nous allons découvrir qui est Ultimate Sorcerer, Maleficent ou Jafar de Disney?

10 MALEFICENT: SON LACKEY EST BEAUCOUP PLUS COMPETENT

Chaque méchant de Disney digne de sa vile méchanceté a un laquais, mais tous ne mettent pas leur serviteur sous contrat à bon escient. La plupart du temps, ces laquais sont des imbéciles à l’esprit débile qui finissent par ruiner les plans diaboliques du méchant, mais c’est là que Maleficent en a un.

Au lieu d’avoir un perroquet parlant qui a la capacité comique de faire des impressions vocales, Maleficent a un corbeau nommé Diaval qui peut se transformer en ce qu’elle veut. Jusqu’à présent, il est devenu un dragon et un ours que nous avons vu dans les deux films en direct, dont chacun pourrait déchirer Jafar et Iago.

9 JAFAR: PEUT HYPNOTISER LES GENS AVEC SON PERSONNEL

Maléfique et Jafar ont tous les deux du personnel, mais il semble qu’un seul d’entre eux en ait un utile. Le personnel de Maleficent est destiné à marcher sur les Maures et à concentrer son énergie mystique, mais Jafar a la capacité d’hypnotiser toute personne vers laquelle il dirige son topper à tête de cobra.

Quand il a voulu que le sultan tue Aladdin, le vieil homme a obéi en mettant en vedette stupide dans le personnel. Quand il a voulu que le sultan oblige Jasmine à l’épouser, le personnel était de retour. Rien de tel que d’avoir le bon outil pour le travail, assurez-vous simplement qu’un rat de rue ne le casse pas.

8 MALEFICENT: LA MAGIE EST DANS SON SANG

À Aladdin, nous apprenons que Jafar était un rat de la rue à Sherabad, qui a dû maîtriser la sorcellerie après des années à apprendre à lancer des sorts et à étudier l’alchimie. Maléfique en revanche, est un membre des Faes sombres, et avait donc une capacité magique inhérente. La magie est dans son sang.

Bien que Maléfique ait eu une courbe d’apprentissage pour devenir une puissante sorcière, sa capacité magique innée signifiait qu’elle pouvait accéder à ses pouvoirs à un âge beaucoup plus précoce. Et en tant que Fae noire, elle a tout le soutien des autres fées sombres qui sont encore en vie.

7 JAFAR: PEUT SUSPENDRE LES VICTIMES DANS LES AIRS

À la fin du film d’animation Aladdin de 1992, les pouvoirs de Jafar ont augmenté. Le Génie a exaucé son premier souhait de devenir le sorcier le plus puissant du monde, ce qui augmente les capacités dont il dispose avec son personnel. Ils incluent désormais la possibilité de suspendre les victimes en l’air.

Lorsqu’il pointe son bâton vers Aladdin, Jasmine ou le Sultan, il peut les lier dans une sorte d’énergie rouge émise par son bâton. Aladdin, il flotte vers lui, se moque, puis utilise son bâton pour le bannir à des milliers de kilomètres de là vers un affleurement enneigé.

6 MALEFICENT: A UNE ARMÉE DE CRÉATURES FORESTIÈRES

Dans Sleeping Beauty, Maleficent est décrit comme ayant des hommes de main qui ressemblent à des démons, avec des nez de carlin, des ailes coriaces et des pattes d’araignée. Dans l’action en direct Maléfique et Maléfique: Maîtresse du Mal, nous voyons que les créatures qu’elle contrôle vont du démoniaque susmentionné aux géants des arbres.

Les humains ne s’aventurent pas dans les Maures parce que tous les habitants font les enchères de Maléfique. La plupart de la violence qu’ils infligent est basée sur des humains qui les maltraitent ou détruisent des parties de la verdure, mais même lorsqu’ils se défendent, ils peuvent infliger une quantité incroyable de dégâts en tant qu’armée permanente.

5 JAFAR: PEUT UTILISER DES POTIONS POUR DITES L’AVENIR / DISPARAÎTRE

Dans le film d’animation d’Aladdin, le public peut voir beaucoup plus de l’antre de Jafar. Au fond des entrailles du palais du sultan, il abrite sa vaste collection de potions, ainsi qu’une machine qu’il utilise pour évoquer des images de l’avenir. C’est ainsi que Jafar est capable de planifier et d’exécuter ses projets.

Jafar a utilisé ses potions pour divers effets, souvent comme un moyen de s’échapper. Il jette une fiole rouge lorsque le sultan apprend qu’il a tenté de faire tuer Aladdin (se faisant passer pour le prince Ali) et envoie des gardes après lui, disparaissant dans une bouffée de fumée rouge et laissant les gardes se tenir.

4 MALEFICENT: PEUT SE TRANSFORMER EN PHOENIX / DRAGON

Maléfique a la capacité de se transformer en une variété de créatures géantes légendaires. Dans Sleeping Beauty, elle a pris la forme d’un dragon cracheur de feu, bien que dans le film Maléfique, elle ait donné cet honneur à Diaval. Dans Maléfique: Maîtresse du mal, elle s’est transformée en un phénix noir géant.

Maléfique a appris des Dark Fae que ses ancêtres provenaient d’une lignée prestigieuse de Fae qui étaient les descendants directs du Phoenix, la créature mythique qui a la capacité de se régénérer de la mort, conduisant à une renaissance glorieuse.

3 JAFAR: PEUT SE TRANSFORMER EN UN SERPENT GÉANT

Lorsque Genie exauce le premier souhait de Jafar, devenir le plus grand sorcier du monde, il utilise ses nouvelles capacités pour se transformer en serpent géant. Ce serpent est énorme, occupant une grande partie de la salle du trône du sultan, avec des réflexes ultra-rapides et des dents acérées.

Jafar est capable d’entourer Aladdin et de le lier dans ses bobines, resserrant sa prise pour étouffer la vie de lui. Ce n’est qu’avec l’esprit intelligent d’Aladdin qu’il est capable de déjouer Jafar, dont le cerveau reptilien n’aurait peut-être pas évalué que renoncer à la forme de serpent pour un troisième souhait le désavantagerait.

2 MALEFICENT: A DOMINION SUR LE MONDE NATUREL

Dans les actions en direct et les itérations animées du personnage de Maleficent, elle a la domination sur le monde naturel. Elle peut faire monter des épines de la terre et couvrir des châteaux entiers, et elle peut utiliser des lianes pour s’enrouler autour des victimes, soit en les tenant en place, soit en les étranglant.

Au-delà de son contrôle sur les espèces arboricoles vivantes, elle est connue pour provoquer des tempêtes épiques et des vents violents. Cela est possible sans l’utilisation de son personnel (bien que cela puisse aider à diriger ses pouvoirs) et en fonction de sa concentration et de son degré d’adaptation avec l’environnement naturel.

1 MALEFICENT: A DES AILES

L’une des altérations les plus marquantes de Maléfique dans les films en direct a été l’ajout d’une paire d’ailes géantes. Maléfique était connue pour être une fée dans la Belle au bois dormant, mais ses ailes étaient échangées contre les manches exagérées de sa robe fluide.

Avec ses ailes intactes, elle est capable de planer au-dessus de la couverture nuageuse, d’échapper aux ennemis et de se protéger des projectiles venant en sens inverse (pour la plupart). Ses ailes sont même capables de générer suffisamment d’énergie éolienne en battant pour créer des rafales suffisamment grandes pour renverser les soldats blindés montés.

