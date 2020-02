Qui est l’officier Spectre d’Onward? Rencontrez la voix derrière le premier personnage LGBTQ + de Pixar – HITC

Pixar’s Onward présente Officier Spectre comme son premier personnage ouvertement gay.

Onward fait des vagues avec l’inclusion de l’officier Spectre.

Honnêtement, nous avons été vendus par le film de la toute première bande-annonce!

Déjà, la marque Pixar est un sceau d’approbation qui annonce que le film doit être vu. Au fil des ans, ils ont livré des artistes comme Finding Nemo, Inside Out, Coco et continuent à innover à chaque effort.

Pour rappel, la bande-annonce de Onward de Dan Scanlon nous a attirés instantanément. Il nous a brièvement introduits dans un monde où le quotidien normal et la fantaisie se heurtent. Nous avons des trolls, des centaures et d’autres créations curieuses, mais au lieu d’imagerie mythologique stricte, nous les voyons travailler 9-5 emplois et ainsi de suite. Le bâillon d’avoir des nains de jardin en tant que vrais jardiniers est une raison suffisante pour le voir.

Cela nous a immédiatement rappelé Monsters Inc. de la meilleure façon possible, et avec Tom Holland, Chris Pratt et plus à bord du casting, que demander de plus?

En avant: Officier Spectre

Eh bien, il y a quelque chose…

Comme l’a souligné Digital Spy, Onward présente un personnage de flic cyclope qui fait référence à une relation lesbienne. C’est la première fois qu’un film Pixar mettra en vedette un personnage ouvertement gay et constitue une avancée significative dans le domaine de la représentation LGBTQ + dans le divertissement populaire.

Jusqu’à présent, cette décision a été source de division. Certains estiment que c’est un grand signe d’une meilleure représentation à venir, tandis que d’autres ont contesté le fait que le personnage n’apparaît que brièvement dans une scène, ne recevant pas autant de temps que prévu en entendant l’annonce de bienvenue.

Nous entrerons dans les réponses au personnage de l’officier Spectre plus tard, mais en attendant, cela vaut tout simplement la peine de célébrer qu’il s’agit d’une première attendue depuis longtemps. Alors, qui donnera une voix à l’officier?

En avant: Lena Waithe Voices Officer Specter

Officier Spectre sera exprimé par Lena Waithe.

L’acteur de 35 ans est principalement connu comme scénariste mais est également producteur et actrice.

En tant qu’interprète, elle est peut-être mieux connue sous le nom de Denise de la série de comédie hilarante Master of None avec Aziz Ansari, tandis que d’autres rôles incluent P. Ninny dans l’émission télévisée Dear White People et Aech / Helen dans le blockbuster Ready Player One de Steven Spielberg en 2018.

En tant que scénariste, en revanche, elle a travaillé sur Hello Cupid, Bones, le Master of None susmentionné – qui lui a valu le prix Emmy pour l’écriture exceptionnelle pour une série comique en 2017 – et le film 2019 Queen & Slim avec Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith.

Lena est un talent remarquable et c’est formidable de la voir rejoindre le monde merveilleux de Pixar.

Lena Waithe assiste à la cérémonie de remise des prix du American Black Film Festival au Beverly Hilton Hotel le 23 février 2020 à Beverly Hills, Californie.

Réactions de Twitter au premier personnage LGBTQ + de Disney

Depuis son annonce, un certain nombre de personnes se sont tournées vers Twitter pour donner leur avis.

L’un d’eux a récemment soutenu: «… le fait qu’il ait fallu 34 ans (96 si vous comptez Disney) pour créer un personnage ouvertement gay n’est pas quelque chose dont vous pouvez être fier… des camées glorifiés que vous pouvez éditer soigneusement à partir d’une sortie étrangère ne le sont pas assez – nous avons besoin de protagonistes gays et d’histoires gay! #Onward #Pixar. “

Certains partagent ce point de vue, mais bien sûr, beaucoup sont en effet ravis de la décision.

Découvrez une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, les fans pensent avoir trouvé la petite amie d’Aitch sur Instagram.