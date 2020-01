Qui est Magik, les nouveaux mutants & # 039; Sorcière démoniaque? | .

New Mutants de Josh Boone est dans l’Enfer du développement depuis quelques années, mais ses rêves deviennent enfin une réalité. Une nouvelle bande-annonce est attendue le 6 janvier, avant la date de sortie du 3 avril, et Boone a même indiqué que le film serait basé sur sa version originale. Alors, qui est Magik, la sorcière démoniaque des New Mutants?

Le plus grand avantage de Boone est qu’il a affaire à des super-héros qui n’ont pas le même type de reconnaissance de marque que Iron Man, Batman ou Spider-Man. De plus, certaines de ses décisions de casting sont absolument inspirées; il a choisi Anya Taylor-Joy pour incarner une sorcière mutante quasi-démoniaque, ce qui donne franchement à The Witch l’impression d’une audition prolongée. D’après tous les témoignages, la représentation par New Mutants de la mutante russe Illyana Rasputin sera remarquablement précise. Mais qui est exactement Magik?

La marque New Mutants a toujours semblé brouiller la frontière entre mutant et mysticisme, ce qui correspond à une récente retcon dans les bandes dessinées; Marvel a suggéré que l’histoire de la violence anti-magie était en partie dirigée contre les mutants. Magik est un exemple classique, car elle est à la fois une mutante et une sorcière, et en conséquence, il est assez difficile d’établir la nature précise de son jeu de pouvoirs. Illyana et son grand frère Piotr – mieux connus sous le nom de Colosse – étaient des paysans de Russie, mais ils descendent en réalité du (en) célèbre sorcier russe nommé Rasputin. Illyana a d’abord été présentée comme la sœur de Colossus, âgée de six ans, son grand frère surprotecteur l’appelant son «petit flocon de neige».

Tout a changé dans Uncanny X-Men # 160 en 1982, qui a lancé l’une des intrigues les plus sombres de l’histoire des X-Men. Illyana a été emportée par un être monstrueux nommé Belasco, l’un des seigneurs infernaux de Marvel comme Hela et Mephisto, qui a gouverné le royaume démoniaque des Limbes. Le temps passé dans les Limbes fonctionne différemment de celui sur Terre, et bien que les X-Men se soient précipités dans les Limbes pour la sauver, ils ont découvert qu’Illyana avait vieilli une décennie alors qu’elle était dans les Limbes. Illyana était maintenant une adolescente qui se faisait appeler «Magik», possédant le pouvoir mutant de générer des «disques de progression» téléportatifs. Malheureusement pour Belasco, Illyana avait résisté à son influence. Elle a utilisé un fragment de sa propre âme pour créer une lame mystique appelée Soulsword, et s’est alliée avec les X-Men pour renverser Belasco.

Magik est revenue sur Terre et est devenue l’un des nouveaux mutants, luttant pour comprendre comment ses pouvoirs fonctionnaient. Les enchantements entourant l’épée de l’âme se révélèrent plus puissants qu’elle ne l’avait imaginé; L’armure eldritch commençait à se développer sur le corps de Magik chaque fois qu’elle l’utilisait. Son histoire a atteint son paroxysme dans le croisement épique “Inferno”, dans lequel les démons des Limbes ont envahi la Terre en masse, et Magik a d’abord embrassé son héritage démoniaque et mis de côté toute trace d’humanité. Heureusement, les New Mutants ont réussi à persuader Illyana qu’elle avait fait une erreur; quand elle a rejeté l’obscurité des Limbes, elle a été reconvertie en enfant.

Illyana a été rendue à ses parents en Russie, sans aucun souvenir de la vie qu’elle avait vécue en tant que membre des New Mutants. Malheureusement, elle n’y a vécu que peu de temps. Le gouvernement russe avait pris conscience d’un puissant mutant appelé Soul Skinner, et ils espéraient utiliser Illyana comme arme contre eux. Ils ont kidnappé Illyana, tuant ses parents. Illyana a été secourue par les X-Men, et elle est retournée en Amérique sous la garde de Colossus, qui était tout naturellement affligé par ce qui s’était passé.

Mais Illyana avait en quelque sorte été exposé au virus hérité, une maladie qui avait été libérée dans l’atmosphère terrestre par le terroriste Stryfe, et qui ne visait que les mutants. Illyana a été l’une des premières victimes du virus hérité, et Charles Xavier et Moira MacTaggert ont désespérément tenté de lui sauver la vie. Ils ont échoué et dans Uncanny X-Men # 303, Illyana est décédée. C’était l’une des bandes dessinées les plus déchirantes de tous les temps, et Colossus était dévasté par le fait que toute sa famille avait disparu. Il a même trahi les X-Men, prenant parti pour Magneto lorsque le maître du magnétisme a perturbé les funérailles d’Illyana.

L’événement “House of M” de 2005 a vu la sorcière écarlate utiliser ses pouvoirs de modification de la réalité pour accorder à chaque super-héros son plus grand souhait. Pour Colossus, cela signifiait qu’il vivait une vie dans laquelle sa famille – et en particulier son petit flocon de neige – étaient tous encore en vie. Les désirs contradictoires signifiaient naturellement que la réalité de House of M devenait une dystopie, notamment parce que Wanda Maximoff avait créé une dimension dans laquelle son «père» Magneto régnait. Plusieurs héros ont appris la vérité et ont réussi à inverser le sort de la sorcière écarlate. La réalité a été corrigée et Illyana est repartie.

Mais ce bref retour avait été suffisant pour capter l’attention de Belasco du royaume infernal des Limbes. Croyant qu’Illyana est toujours en vie, il a commencé une quête folle pour la trouver, conquérant à nouveau Limbo. Belasco a trouvé des fragments de l’âme d’Illyana dispersés dans l’au-delà et les différentes dimensions de l’enfer de Marvel, suffisamment pour créer un être monstrueux appelé la Darkchilde. L’être démoniaque a renversé Belasco, mais les X-Men lui ont rappelé son humanité. Elle a finalement choisi de quitter Limbo et de vivre parmi eux.

Bien que les X-Men ne le sachent pas, cette nouvelle version de Magik avait son propre agenda. Elle avait appris que son destin avait été manipulé par des êtres cosmiques et mystiques connus sous le nom de Dieux Anciens. Ils étaient en possession des derniers fragments restants de son âme, et Magik cherchait à les acquérir et à être à nouveau entière. De plus, elle a plutôt aimé l’idée d’obtenir un peu de récupération en cours de route. Magik a trompé les dieux aînés en lançant une invasion à grande échelle de toute réalité, uniquement pour utiliser la légion mutante Omega comme une arme contre eux. Les X-Men, il va sans dire, étaient plus qu’un peu secoués par les risques qu’elle avait pris.

Au cours de la dernière décennie, Magik est devenu l’un des X-Men centraux. On ne lui a pas toujours fait confiance, et elle a souvent son propre programme, mais elle est toujours présente quand cela compte. Elle a été forcée de développer ses compétences mystiques lorsque la Bête Noire l’a secrètement infectée avec des nanobots qui ont perturbé ses pouvoirs; la connexion entre Magik et Limbo signifiait que toute la dimension était affectée. Magik a été forcée d’utiliser sa sorcellerie pour absorber tout le royaume des Limbes en elle-même. Avec ses pouvoirs mystiques ainsi améliorés, elle a utilisé le voyage dans le temps pour visiter une ancienne version de Doctor Strange et devenir son apprenti; l’utilisation du voyage dans le temps évitait parfaitement tout problème, étant donné que les X-Men étaient recherchés dans le présent. Cela a toutefois échoué à long terme, lorsque les forces anti-mutantes ont neutralisé les pouvoirs mutants de Magik. Les forces démoniaques des Limbes se déchaînèrent et Magik se transforma de nouveau en Darkchilde; elle a abandonné les X-Men dans une crise, maintenant complètement dépouillée de son humanité.

Magik est de retour dans le cadre de la relance des X-Men de Jonathan Hickman. Cela reprend après un mystérieux saut dans le temps de six mois, ce qui signifie qu’il n’est pas clair ce qui s’est passé dans ce saut dans le temps. Il est possible que les plans de Darkchilde aient finalement été contrecarrés et son humanité restaurée; alternativement, étant donné que les X-Men ont maîtrisé une forme de résurrection en utilisant le clonage et les schémas mentaux de Cerebro, ils auraient pu simplement considérer Illyana comme morte et ainsi la restaurer. Si ce dernier est le cas, il n’est pas clair si la technologie des X-Men reproduirait le lien mystique de Magik avec Limbo; et si c’est le cas, il existe maintenant deux versions de Magik, chacune avec sa propre connexion à ce domaine. Magik pourrait s’avérer être un outil utile pour explorer si les clones X-Men ont vraiment des âmes.

