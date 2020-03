Qui est Stormfront, le nouveau membre des sept?

Le nouveau personnage pourrait jouer un rôle dans la façon dont The Boys poursuit sa première saison passionnante.

La saison 2 des garçons proposera un nouveau super, Stormfront (Aya Cash), qui a récemment été révélé dans les premières images de la nouvelle saison. Dans les bandes dessinées, Stormfront est un super-héros créé par le Troisième Reich. Cependant, Hitler voulait le tuer, alors il a été amené aux États-Unis. Vought l’a fait membre de Payback, une équipe de super-héros qui a parodié les Avengers et jeté les bases de The Seven. Le personnage reste fidèle à ses origines nazies, en tant que raciste notoire qui utilise librement toute insulte ethnique à sa disposition. Il adore Hitler et semble apprécier les actes de violence, en particulier les génocides tels que l’inondation de la Nouvelle-Orléans lors de l’ouragan Katrina, qu’il a envisagé de nettoyer ethnique.

Comme Homelander, le personnage public de Stormfront est très différent de ce qu’il est vraiment. Quant aux compétences, elles sont comparables à Thor et Shazam avec une super force, un vol et la possibilité de lancer des éclairs. En tant que membre de Payback, il est connu du public comme un Viking réincarné dans son corps actuel. Bien qu’il ne soit pas le leader officiel de Payback, il prend souvent le commandement et donne des ordres à ses coéquipiers. Il est largement considéré comme le deuxième super puissant (derrière Homelander) mais il est beaucoup plus vulnérable.

Il y a quelques différences claires dans la façon dont Stormfront sera représenté dans la série télévisée. Sans une version à l’écran de Payback, il semble que Stormfront deviendra un membre de The Seven, remplissant l’espace vide que Hughie a laissé après avoir mis fin à la vie de Translucent lors de la première saison. Cela signifie que Vought International devra faire face publiquement à la disparition de Translucido, que la société a tenté de dissimuler lors de la première saison.

La différence la plus évidente est l’échange de genre. Stormfront était un homme dans les bandes dessinées, mais elle sera une femme dans la série. Cela pourrait continuer les histoires de la première saison dans laquelle les deux femmes membres de The Seven, Queen Maeve et Starlight, ont dû faire face à Vought International en les forçant à changer. L’actrice de Stormfront Aya Cash a déclaré: “Elle peut être assez féministe” et l’a qualifiée de “femme autonome”. La mort de Madelyn Stillwell laissant une position de pouvoir vide, le moment pourrait être chaotique au sein de Vought International.

Un autre élément censé apporter à la table est une présence sur les réseaux sociaux. Antony Starr, qui joue Homelander, l’a qualifiée de “avertie des médias sociaux”. Bien que ce sujet ait été abordé pendant la saison 1, tout porte à croire que Vought International a géré les interactions en ligne pour The Seven. Cela sera également quelque peu différent des bandes dessinées, publiées de 2006 à 2012, qui étaient une période très différente pour les médias sociaux.

Le plus gros commentaire sur le rôle de Stormfront dans The Boys est venu d’Aya Cash, qui a appelé son personnage, “une bombe nucléaire qui explose dans The Seven”. S’il conservait toutes ses compétences en bande dessinée, il serait un excellent match pour Homelander, qui était capable de faire presque tout ce qu’il voulait dans la saison 1. Il est l’une des rares personnes qui pourraient le renverser en tant que chef des Sept, ce qui pourrait causer Gros problèmes pour Vought International si leur agenda ne correspond pas à celui de l’entreprise.

Bien que certains fans puissent être déçus, Stormfront peut ne pas être décrit exactement comme dans les bandes dessinées, de nombreuses autres déviations de la série ont été louées et attirées par un public plus large, ce qui pourrait tout aussi bien être le cas cette fois-ci.

Les garçons incarnent Karl Urban comme Billy Butcher, Jack Quaid comme Hughie, Laz Alonso comme Mother’s Milk, Tomer Kapon comme Frenchie, Karen Fukuhara comme femme, Erin Moriarty comme Annie January, Chace Crawford comme Deep, Antony Starr comme Homelander et Simon Pegg en tant que père de Hughie La date de la première de la saison 2 n’a pas encore été annoncée sur Amazon Prime.

Depuis que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, parce que ce hobby est “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux qui sont apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial s’avançant pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Vertice de Spiderman, Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’École des arts de Saragosse.