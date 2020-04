Qui est Terrence Little Gardenhigh? Âge et rôles antérieurs de la star de Coffee & Kareem – HITC

Coffee & Kareem met en valeur les talents de l’étoile montante Terrence Little Gardenhigh.

Netflix peut être idéal pour la télévision, mais il est souvent facile d’oublier à quel point le contenu de son film peut être aussi bon.

L’année dernière, ils ont eu beaucoup de succès avec des gens comme Wedding Story de Noach Baumbach, The Irishman de Martin Scorsese et au-delà, et cette année, ils ont continué à fournir des efforts solides.

Janvier a donné le coup d’envoi avec brio avec les pierres précieuses Uncut Gems des frères Safdie, dévoilant la meilleure performance de sa carrière du seul et unique Adam Sandler.

Plus récemment, The Platform a captivé le public, mais maintenant pour quelque chose de complètement différent…

Le café et la crème sont une combinaison parfaite, mais apparemment, Ed Helms est également associé à Terrence Little Gardenhigh. Le dernier film que le service de streaming a porté à notre attention est un acteur de retour avec beaucoup de rires et deux performances centrales formidables.

Plongeons-nous dedans!

Café et Kareem: Terrence Little Gardenhigh

Réalisé par Michael Dowse, Coffee & Kareem met en vedette Ed Helms en tant qu’officier James Coffee.

Il sort avec Vanessa Manning, mais son fils Kareem a d’autres plans et décide de l’effrayer en engageant des criminels pour le faire sortir. Bien que les choses deviennent assez désordonnées à partir de là…

La chaîne d’événements révèle un réseau criminel caché et un duo improbable est formé pour lutter contre la menace qui en découle.

C’est un récit drôle et charmant de couple étrange qui adopte une approche ludique des conventions de comédie copain-cop, mais le cœur et l’âme ici sont sans doute la performance de Terrence Little Gardenhigh en tant que Kareem.

Dans une récente interview avec ScreenRant, l’acteur américain de 12 ans a expliqué comment travailler avec Ed, en déclarant: «Nous nous sommes beaucoup amusés, sur et hors plateau. Nous parlions d’acteur et il me donnait des conseils que j’appréciais beaucoup. L’un des conseils qu’il m’a donnés était de suivre mon instinct, et cela aide beaucoup plus que le simple fait d’agir. Nous avons vraiment eu beaucoup de plaisir. Je me sentais comme si nous étions connectés! »

Ils travaillent très bien ensemble, et tandis que nous reconnaissons Ed de la part de The Hangover, voyons où nous avons peut-être vu Terrence…

Terrence Little Gardenhigh: Rôles précédents

Selon IMDb, Terrence Little Gardenigh est apparu pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 2018 de la série télévisée Speechless (il a joué Kid # 3)

Le titre du rôle donne une indication de la brièveté du rôle, mais il a ensuite décroché le rôle de Jafar dans Just Roll With It de Disney, qui met en vedette Ramon Reed, Suzi Barrett et Tobie Windham.

Cela nous amène à 2020, qui a clairement été l’année la plus importante à ce jour. Jusqu’à présent, il a joué Miles dans la série Danger Force et repris le rôle dans Henry Danger, dépeignant le personnage à travers dix épisodes au total.

De plus, il est apparu dans un court métrage intitulé Turtle (il a joué Bruno).

Sa dernière performance ne manquera pas de le propulser dans la célébrité – nous avons hâte de voir ce qui se passe ensuite!

Est-ce que Terrence Little Gardenhigh est sur Instagram?

Non, Terrence Little Gardenhigh n’est pas sur Instagram.

Cependant, vous pouvez suivre sa maman sur @mamalittlegardenhigh. Il existe de nombreux articles faisant la promotion du film et célébrant les talents de son fils.

Si vous n’avez pas encore vu Coffee & Kareem, assurez-vous de le vérifier sur Netflix!

