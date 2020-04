Qui est trop chaud pour gérer le narrateur? Rencontrez le comédien Desiree Burch

Alors que le battage médiatique pour Netflix Trop chaud pour le manipuler centré autour des célibataires chauds se convoitant dans une station balnéaire tropicale, le narrateur, Desiree Burch, est celui qui a volé le spectacle. Elle a dit exactement ce que les téléspectateurs pensaient avec des blagues à rire aux dépens des membres de la distribution. C’était très facile pour elle de trouver de l’humour dans les différentes situations, étant donné la prémisse unique de l’émission. Tout comme Love is Blind de Netflix, le message principal était de renforcer les liens et de trouver des connexions au-delà de l’attraction physique. Cependant, ces gens ont pu se voir, dormir dans les mêmes quartiers et certains se sont même douchés ensemble, ce qui n’était apparemment pas contraire aux règles de l’émission.

Bien que personne n’ait attrapé de flack pour se baigner avec des étrangers, les concurrents n’étaient pas autorisés à s’embrasser ou à se brancher de quelque manière que ce soit, de forme ou de forme. Ils se sont même (soi-disant) abstenus de se satisfaire d’eux-mêmes pendant qu’ils étaient au complexe. Cela ne semble pas du tout attrayant, surtout pour les personnes qui se sont inscrites pour une émission de rencontres, mais il y a une torsion – la possibilité de gagner de l’argent à la fin. Malheureusement, le prix en argent diminuait chaque fois que quelqu’un enfreignait une règle. Un baiser, par exemple, a entraîné une déduction de 3 000 $. Voir ces gens faire face à la frustration et à la tentation était encore plus divertissant grâce aux commentaires de Burch. Cependant, Burch n’a fait que des remarques humoristiques sur les candidats, ce qui signifie que les fans n’ont rien appris sur la femme drôle derrière la narration.

Cela devrait être évident compte tenu de la façon dont son commentaire est drôle, mais Burch est un comédien professionnel. Elle a même remporté le Funny Women Stage Award 2015 pour sa comédie stand-up. En 2019, elle a entamé sa tournée de comédie Desiree’s Coming Early. Actuellement, elle anime le jeu télévisé Flinch, qui est disponible en streaming sur Netflix.

Selon le site Web personnel de Burch, elle est originaire de Los Angeles. Elle vivait à New York. Maintenant, elle vit à Londres. Pas étonnant qu’elle soit la personne parfaite pour raconter des histoires sur des gens de tant de pays différents. Elle a pu combiner toutes ses différentes expériences pour partager les observations les plus pertinentes.

Lors d’une apparition en 2019 au Jonathan Ross Show, elle a plaisanté: “J’ai été payée pour battre des gars, c’est ce que chaque femme veut.” Dans une interview avec Metro, Burch a expliqué comment elle est entrée dans le jeu de dominatrice. Elle a révélé: «J’avais 23 ans dans le corps d’une grosse femme, donc c’était une confluence de faible estime de soi et de désemparement. Je venais également d’un milieu chrétien né de nouveau, donc j’allais me détacher à un moment donné . ” Le narrateur Too Hot to Handle a fait remarquer: “Une grande partie de ma comédie est très basée sur le sexe, car c’est une de ces choses que les gens ont en commun, donc c’est amusant d’en parler.” Cela explique pourquoi elle a cloué la narration “basée sur le sexe” sur Too Hot to Handle.

Burch est diplômé de l’Université de Yale avec un baccalauréat en études théâtrales. Elle est ensuite devenue membre fondatrice des New York Neo-Futurists, un groupe de théâtre. Elle a joué dans Roméo et Juliette et Othello, selon sa biographie officielle.

Burch est une personne tellement intéressante pour de nombreuses raisons. Si seulement elle apparaissait devant la caméra Trop chaud pour le manipuler. Mais encore une fois, grattez cela. Elle a fait un travail parfait en tant que narratrice omnisciente.

