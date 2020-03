Qui est YouTuber Jelly? Explication de la valeur nette, du merch et de Minecraft – HITC

C’est un YouTuber avec une armée de fans, 16,6 millions d’abonnés et tous les meilleurs mods mais qui est Jelly?

YouTube est une affaire sérieuse et de nos jours, elle est finalement acceptée, mais pas par les baby-boomers. Nous leur pardonnerons leurs péchés, ce n’est pas un vrai travail à moins que vous ne reveniez ensanglanté et en sueur et avec un visage plein de charbon, n’est-ce pas?

L’un des plus grands marchés de YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux tels que Twitch est le contenu de jeu.

Certains des plus grands influenceurs du monde de la vidéo sont ceux qui se filment en train de jouer.

Si vous m’aviez dit à 11 ans que ce truc sur YouTube sur lequel vous regardez de la musique pourrait un jour vous rapporter une fortune en jouant à vos jeux préférés, je ne vous aurais pas cru.

Certaines personnes dévouées et créatives ont fait tout un paquet en faisant ce qu’elles aiment le plus et plus de pouvoir pour elles. Une telle personne chanceuse est la YouTuber, Jelly. Qui est-il?

Qui est Jelly?

Jelly, de son vrai nom Jelle Van Vucht, est un vlogger néerlandais de 23 ans avec 16,6 millions d’abonnés sur YouTube.

Il est principalement connu pour jouer à GTA, Slither.io et Happy Wheels, mais il n’est pas étranger à d’autres jeux populaires.

Auparavant étudiant à Eindhoven, le Néerlandais a fait ses études lorsqu’il a réalisé à quel point le jeu était plus rentable – qui ne le ferait pas?

Gelée: valeur nette

Préparez-vous.

Il y a un tas de chiffres différents, mais sa valeur nette se situe actuellement entre 25 et 42 millions de dollars.

Tout ce moolah, de jouer à des jeux. Il a bien compris et je me suis trompé.

Ses montagnes d’abonnés lui rapportent des dizaines de milliers de dollars par jour grâce aux revenus publicitaires.

Il bénéficie également du fait d’être dans le haut de l’échelle des YouTubers dans les jeux, ce qui signifie qu’il est payé plus par annonce que les autres vloggers.

Jelly merch et minecraft

Bien qu’il soit plus connu pour ses vidéos GTA, Jelly n’est pas étranger à Minecraft.

Bien que le jeu ne puisse pas être plus différent des tripes et du sang de GTA, il est tout aussi observable lorsqu’il est en train d’exploiter dans le monde des blocs.

Si vous êtes un Jelly stan, vous pouvez acheter son produit sur JellyStore.com.

Là-bas, vous trouverez tout, des chapeaux et des sweats à capuche aux autocollants et aux contrôleurs, il y a tout pour nourrir votre obsession YouTube.

