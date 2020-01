Qui était Franz Jägerstätter? A Hidden Life dresse un portrait du défi héroïque de la Seconde Guerre mondiale! – HITC

Le réalisateur diviseur est de retour avec son film le plus acclamé depuis des années.

Terrence Malick revient avec A Hidden Life, mettant l’histoire de Franz Jägerstätter à l’écran.

Retournez en 1973 …

Nous avons vu la sortie du graffiti américain de George Lucas, du Don’t Look Now de Nicolas Roeg, des Mean Streets de Martin Scorsese et bien d’autres joyaux. Pourtant, beaucoup seraient prompts à déclarer le premier film de Terrence Malick mettant en vedette Badlands comme leur favori de cette année.

Il a cimenté son statut de cinéaste remarquable avec un deuxième travail Days of Heaven en 1978, qui est sans doute l’un des plus beaux films jamais réalisés. Il faudra vingt ans avant de réaliser son troisième long métrage, The Thin Red Line, mais cela en valait la peine. Nous avons ensuite eu The New World 2005 et la sortie monumentale de The Tree of Life en 2011, qui était son offre la plus expérimentale d’un mile. Inévitablement, cela a divisé le public, mais ses efforts ultérieurs – To the Wonder, Knight of Cups, Song to Song – ressemblent à un chapitre distinct de sa carrière.

Ils ne sont certainement pas pour tout le monde. Cependant, de nombreux détracteurs de ses travaux récents ont défendu A Hidden Life comme un retour en forme attendu depuis longtemps.

Le réalisateur Terrence Malick filmant son nouveau film au cours de la première journée de Fun Fun Fun Fest à l’Auditorium Shores le 2 novembre 2012 à Austin, Texas.

August Diehl incarne Franz Jägerstätter

Basé sur une histoire vraie, A Hidden Life se concentre sur Franz Jägerstätter (joué par August Diehl) et sa femme Fani (Valerie Pachner)

Franz est appelé à se battre pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais refuse, affirmant qu’il ne prêtera pas serment à Hitler.

Malick fait un excellent travail pour mettre en lumière ceux qui ont fait du monde un meilleur endroit à la suite de leur refus d’obéissance à travers cet exemple spécifique et déchirant. Le titre emprunte en fait à une citation de l’écrivain George Eliot et apparaît à l’écran à la fin:

«… Car le bien croissant du monde dépend en partie d’actes non historiques; et que les choses ne soient pas aussi mauvaises pour vous et moi qu’elles auraient pu l’être, cela est dû en partie au nombre de ceux qui ont vécu fidèlement une vie cachée et qui reposent dans des tombes non visitées.

Alors, qui était Franz?

Une vie cachée: Franz Jägerstätter

Comme indiqué par le Musée national de la Seconde Guerre mondiale, l’objecteur de conscience Franz Jägerstätter a été exécuté par les nazis dans une prison de Brandenburg an der Havel le 9 août 1943.

Il était un Autrichien de St. Radegund, vivant une vie simple avant d’être enrôlé pour le service militaire en 1940. Il a été rapidement renvoyé à la ferme par la suite, mais quand il a été rappelé en 1943, ses convictions religieuses l’ont encouragé à défier les ordres.

Cette décision audacieuse a été l’un des plus grands actes de résistance d’un civil autrichien pendant la guerre, conduisant à son emprisonnement. Bien qu’il ait eu quatre filles, Franz a refusé de servir dans la Wehrmacht allemande, conscient des répercussions.

Pendant de nombreuses années, il est resté méconnu, mais sa bravoure et son défi sont devenus plus largement connus une fois que l’Église catholique a approfondi les résistants catholiques pendant la guerre. En 2007, le Vatican a honoré Franz avec le halo du martyre.

Défense de Franz Jägerstätter

La source précédente comprend un résumé de sa défense, extrait du dossier du tribunal militaire du Reich à Berlin:

«Ce n’est qu’au cours de la dernière année qu’il a été convaincu qu’en tant que catholique dévot, il était incapable de s’engager dans un service militaire actif. Il lui était impossible d’être catholique et en même temps national-socialiste. Lorsqu’il s’est conformé à l’ordonnance de conscription antérieure, il l’a fait parce qu’à ce moment-là, il considérait comme un péché de ne pas obéir aux ordres de l’État. »

«Maintenant, cependant, Dieu lui avait donné la pensée que ce n’était pas un péché de refuser le service armé. Il y avait des choses dans lesquelles on était obligé d’obéir à Dieu plus qu’à l’homme; le commandement «Tu aimeras ton prochain comme toi-même» lui interdisait de s’engager dans le service armé, même s’il était prêt à servir comme ambulancier. »

Une vie cachée est très fière d’être une exploration créative et essentielle d’un homme qui a refusé de se conformer, abandonnant sa vie plutôt que de défier ses croyances et son moral.

