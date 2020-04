Qui était le tueur de vampires avant Buffy | .

Buffy contre les vampires n’était que la dernière d’une longue lignée de tueurs – mais qui était celui avant elle? A chaque génération, il y en a un choisi. On lui accorde un pouvoir surnaturel pour affronter les vampires, les démons et les forces des ténèbres. Buffy Summers était considérée comme la dernière Tueuse, et contrairement à beaucoup de Tueuses, elle n’était pas exactement bien préparée pour la tâche qui l’attendait.

Buffy contre les vampires a progressivement révélé qu’il y avait toujours eu des tueurs dans le monde. Il n’y a traditionnellement qu’une seule Tueuse à la fois, la suivante étant activée lorsque leur prédécesseur décède. Cela signifie que chaque Tueuse hérite essentiellement de ses pouvoirs – mais aussi d’une condamnation à mort, car les Tueurs sont inévitablement entraînés dans un conflit brutal et sanglant, et peu survivent à leur adolescence. Buffy Summers a évité les implications importantes de cela – le fait qu’elle avait été à la fois bénie ou maudite par la mort d’une autre – simplement parce qu’elle ne voulait pas vraiment y faire face. En conséquence, la série télévisée Buffy the Vampire Slayer de Joss Whedon n’a jamais révélé qui avait été le Slayer avant Buffy. Son histoire a plutôt été réservée à deux histoires liées; Le livre de Fours de Nancy Holder et une nouvelle dans le livre d’anthologie Tales of the Slayers.

Connexes: Buffy contre les vampires: les actrices qui ont presque joué Buffy Summers

India Cohen est née en Caroline du Nord, fille d’une actrice philippine populaire et d’un officier de marine américain. Elle n’a jamais vraiment senti qu’elle s’intégrait, remettant en question l’identité de son père et soupçonnant que son vrai père n’avait pas pu épouser sa mère pour une raison quelconque. Ces préoccupations ont été oubliées en 1993, lorsqu’elle a été appelée tueuse, et a été approchée par un observateur nommé Christopher Botwell (surnommé “Kit”). L’Inde vivait au Japon à l’époque avec son père, et elle et Kit ont voyagé dans tout le pays en tuant des vampires et en général, ils se sont aventurés ensemble. Elle semble avoir vécu des aventures similaires aux États-Unis, peut-être même visiter Sunnydale et rencontrer le maître ou ses agents; il a certainement dit que Buffy était “plus jolie que la dernière [Slayer]”, suggérant qu’ils s’étaient croisés à un moment donné.

L’Inde et Kit sont tombés amoureux, bien qu’ils n’aient jamais agi sur leur attirance mutuelle, tous deux conscients des règles liant la relation entre Slayer et Watcher. Cela a rendu la mort de l’Inde en 1996 encore plus tragique, lorsque des momies errantes l’ont attaquée en Californie, cherchant à capturer son âme. Kit est tombé dans leurs griffes et ils l’ont utilisé comme appât dans un piège pour le Slayer, le libérant alors qu’il avait atteint son but. Un Kit au cœur brisé a réalisé ses vrais sentiments et a été laissé assez dévasté pour tenter de communier avec son esprit. Malheureusement, cela fait de lui une proie facile pour une sorcière manipulatrice.

En fin de compte, l’esprit de l’Inde est revenu – d’une certaine façon. Elle possédait le corps de Willow, et elle a sacrifié son esprit même pour sauver Buffy et Faith dans un mystérieux et mystique acte de suicide spirituel. Il y a une ironie certaine et triste que le prédécesseur de Buffy a finalement été forcé de mourir deux fois pour elle.

Plus: Buffy The Vampire Slayer est-elle sur Netflix, Hulu ou Prime?