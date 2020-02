Qui était Queso? Comment le chiot Golden Ratio est-il décédé? – HITC

Instagram ()

De nombreux utilisateurs de Twitter auraient vu le mot “Queso” suivre la tendance mardi 11 février 2020.

Alors que la plupart relieraient le mot espagnol pour «fromage» aux nachos, enchiladas et bien d’autres aliments, il s’agit en fait du nom d’un chien très apprécié.

Queso faisait partie de The Golden Ratio Golden Retrievers qui sont à peu près des sensations Internet en soi.

Les propriétaires de Queso et de ses copains doggo ont été surnommés «GR Mom and Dad» et nous pouvons imaginer que le 11 février a été une journée très triste pour eux.

Alors, qui était exactement Queso? Et que lui est-il arrivé?

The Golden Ratio: Rencontrez Queso

L’ère moderne a vu les animaux de compagnie des gens passer d’un simple compagnon à des célébrités Insta célèbres à part entière.

Queso était l’un des membres du pack de sensations Internet – The Golden Ratio.

La biographie Insta du Golden Ratio se lit comme suit: “5 golden retrievers vivant ensemble.”

Ce ne sont pas des Golden Retrievers ordinaires, avec un podcast, un livre et les dates de la tournée 2020 comme réalisations – ils reçoivent même du fanmail!

Les propriétaires de ces chiots, «GR Mom and Dad», consacrent clairement beaucoup de temps à se tailler une carrière pour leurs chiens.

Cependant, le 11 février, l’un des membres de la famille a traversé le pont arc-en-ciel.

Dans les publications Instagram et Twitter, il a été annoncé que Queso était décédée après la croissance de sa tumeur depuis l’annonce précédente de sa maladie.

Les fans rendent hommage au Goldie

Étant l’adorable chiot qu’elle était, Queso avait quelques adeptes en ligne.

Beaucoup de ses fans se sont rendus sur Internet pour rendre hommage au Goldie.

Le Dodo a écrit sur Instagram: «Désolé, GR fam. Queso était un chiot si spécial, et elle a eu tellement de chance de vous avoir pendant ses années d’or. Big Cheese pour toujours! “

D’autres ont écrit: «RIP vers le plus grand meilleur chien que j’ai eu le plaisir de regarder sur Internet.»