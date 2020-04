Qui exprime Tim? L’animation Netflix possède de grands talents – HITC

Le Willoughbys est arrivé sur Netflix et vaut certainement le temps, mais qui exprime Tim?

Alors que le verrouillage se poursuit, il devient de plus en plus important de se divertir.

Il y a encore beaucoup à faire à la maison, mais la plupart du temps, il n’y a rien de mieux que de mettre les pieds devant la télé et de regarder un joli film.

Grâce à Netflix, il est assez facile de faire exactement cela.

Cependant, vous vous retrouverez souvent à faire défiler la constatation de sélection selon laquelle vous avez vu la plupart des titres proposés. C’est pourquoi c’est formidable de voir que de nouveaux films et émissions sont toujours mis en ligne régulièrement.

Pour les fans d’animation, un régal très bienvenu est arrivé sous la forme de The Willoughbys, qui explore le vrai sens de la famille tout en nous invitant à se lancer dans une aventure pleine de charme.

The Willoughbys: Qui exprime Tim?

Dans The Willoughbys, le personnage de Tim est exprimé par Will Forte.

L’acteur de 49 ans est avant tout connu comme acteur, mais possède également des crédits en tant qu’écrivain, producteur et comédien.

Il est rejoint par une merveilleuse distribution de voix, comme souligné ci-dessous:

Maya Rudolph comme nounou

Alessia Cara comme Jane

Terry Crews en tant que commandant Melanoff

Martin Short comme père

Jane Krakowski comme mère

Seán Cullen comme Barnaby A & B

Ricky Gervais comme le chat

Brian Drummond en tant que Baby Ruth / Phil / Yokel

Kris Pearn en tant que Spoons McGee

Fiona Toth comme agent de voyage

Voyons maintenant pourquoi la voix de Will Forte est familière…

Will Forte: Rôles précédents

Selon IMDb, Will Forte possède déjà une richesse de voix, mettant en valeur ses talents dans des films comme Le Lego Movie (Abraham Lincoln), Bob’s Burgers (Kurt / Mr.Grant), Gravity Falls (Tyler the Cute Biker), Moonbeam City ( Rad Cunningham / Howligan), The Awesomes (Malocchio Jr.), American Dad (divers), The Cleveland Show (divers) et plus encore.

Il exprime également Shaggy dans le prochain film Scoob! qui ne recevra plus de sortie en salle, au lieu de cela, en première dans nos maisons.

En ce qui concerne le cinéma en général, l’acteur a joué dans certaines comédies fantastiques, notamment Good Boys (Max’s Dad), Booksmart (Doug), Extra Ordinary (Christian Winter), A Futile and Stupid Gesture (Douglas Kenney), Nebraska (David Grant) et MacGruber (rôle titulaire).

Il y a aussi un excellent travail télévisé; Le dernier homme sur terre (Phil Tandy Miller), 30 Rock (Paul / Thomas) etc.

Il est également une présence célèbre sur l’emblématique Saturday Night Live.

Will Forte assiste à la première de «Motherless Brooklyn» de Warner Bros Pictures le 28 octobre 2019 à Los Angeles, Californie.

Les fans font l’éloge des Willoughbys

De nombreux fans ont déjà exprimé leur opinion sur le film sur Twitter, le décrivant comme un visionnement familial parfait.

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, l’énigme du père de Lupita a été résolue.