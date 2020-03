Qui gagnerait dans un combat?

Qui gagnerait dans une bataille entre Halloween Michael Myers ou Vendredi 13 Jason voorhees? Freddy Vs Jason a peut-être été un grand succès, mais il a fallu plus d’une décennie pour atteindre les écrans. L’association de Jason avec Freddy de A Nightmare On Elm Street était un rêve de fan depuis des années, et un crossover a été proposé pour la première fois vendredi 13, partie VII: Le sang neuf, mais aucun accord n’a pu être trouvé entre les ayants droit. Le film a été fortement taquiné avec la fin de 1993, Jason Goes To Hell: The Final Friday, mais le projet passerait par d’innombrables scripts et réalisateurs avant que le film ne soit finalement arrivé.

Le succès du film a amené les studios à creuser dans leurs coffres pour d’autres croisements potentiels, Alien Vs Predator ayant reçu le feu vert. Parmi les autres batailles proposées, citons Helloween, un croisement opposant Michael Myers à Hellraiser’s Pinhead. Les créateurs de franchises John Carpenter et Clive Barker étaient également étonnamment ouverts à l’idée, le premier étant prêt à diriger tandis que le second rédigerait le script, mais il s’est rapidement effondré. La suite proposée Freddy Vs Jason Vs Ash n’a également rien donné, tandis que Tony Todd a rejeté la simple suggestion d’un film de Candyman Vs Leprechaun.

Avec le recul, il est surprenant que plus de ces croisements de slasher ne se soient pas produits à l’époque – même s’ils étaient rarement satisfaits. Cependant, les fans sont toujours obsédés par ces combats théoriques et seraient particulièrement impatients de voir Michael et Jason s’affronter lors d’un crossover Halloween / vendredi. La question, qui gagnerait? Eh bien, le court métrage de fans de Michael Vs Jason 2019: Evil Emerges aide à faire la lumière sur le sujet.

Michael Vs Jason: Evil Emerges est un court métrage de Radical Talent qui oppose Jason ressuscité à Michael, qui semble être basé sur la version Halloween 2018. Le film consiste en un combat croquant et bien chorégraphié entre les deux titans et aide à illustrer leurs forces et leurs faiblesses. Jason est le plus agressif des deux et est toujours à l’attaque, tandis que Michael est plus méthodique et patient. C’est certes un peu étrange de voir The Shape lancer autant de coups de poing, ce qui semble un peu plus proche de la version de Rob Zombie que de celle de John Carpenter.

Michael Vs Jason: Evil Emerges penche finalement en faveur de ce dernier lorsqu’il s’agit de choisir le vainqueur, car Jason gagne généralement dans la plupart de leurs combats. Le court se termine avec lui coupant la main de Michael et le “tuant”, bien que le coup final confirme que la bataille continuera. Freddy Vs Jason a également fait quelque chose de similaire avec sa fin, suggérant que les deux personnages ont techniquement remporté le combat titulaire. Étant donné que Michael et Jason sont apparemment impossibles à tuer, à moins que l’un ne jette l’autre dans un volcan, il est difficile de choisir un vainqueur définitif. Vendredi 13 Jason pourrait conquérir avec une force brute pure et des armes créatives, mais Halloween Michael ne reste pas en retrait non plus. Comme Michael Vs Jason: Evil Emerges le suggère, appelons cela une cravate pour l’instant.

