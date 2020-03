Qui joue la femme de Terrence? L’actionneur de Netflix possède un casting gagnant! – HITC

Les fans de Spenser Confidential se demandent qui joue la femme de Terrence après une performance impressionnante et émotionnelle.

Un nouveau film de Peter Berg et Mark Wahlberg est toujours un motif de fête.

Le duo réalisateur-acteur a livré de superbes films au fil des ans, Lone Survivor 2013 ayant lancé un partenariat de collaboration très réussi.

Peter continuerait à travailler avec Mark sur le phénoménal Deepwater Horizon en 2016, qui a exploré le pire déversement de pétrole de l’histoire des États-Unis tout en offrant des sensations fortes. S’attaquant à une autre histoire vraie, nous les avons ensuite regardés s’associer à nouveau la même année le jour des Patriotes et plus tard au point milliaire 22 en 2018.

Maintenant, ils sont de retour avec le Spenser Confidential, beaucoup plus ludique, basé sur le roman Wonderland écrit par Ace Atkins.

L’acteur de 48 ans joue le titulaire Spenser, un ex-flic et maintenant ex-criminel, qui a été renvoyé pour avoir agressé le capitaine de la police pour des raisons révélées tout au long du récit.

À sa libération, le meurtre de deux fonctionnaires le conduit à creuser plus loin le terrier de lapin de la corruption policière et du crime, avec son nouvel ami – colocataire, plutôt – Hawk, joué par Winston Duke (Black Panther).

Spenser Confidential: l’épouse de Terrence

Outre les deux leads, il y a encore beaucoup plus de talents à bord, y compris le musicien superstar Post Malone dans le rôle de Squeeb et Alan Arkin (Argo) offrant un soulagement plus comique que Henry.

L’un des rôles les plus exigeants sur le plan émotionnel est celui de Letitia, la veuve d’un flic assassiné et indigne en disgrâce nommé Terrence (joué par Brandon Scales).

L’épouse de Terrence est jouée par Hope Olaide Wilson.

Elle est laissée prendre soin de son fils tandis que Spenser espère effacer le nom de son mari décédé et s’assurer qu’il est reconnu pour son engagement dans sa carrière.

Alors, où avons-nous déjà vu l’actrice britannique de 34 ans?

Hope Olaide Wilson: Films et séries télé

Selon IMDb, Hope Olaide Wilson est apparue pour la première fois sur les écrans en tant que princesse Njinga dans Untold Stories of the ER en 2006.

Depuis, elle a joué dans des projets télévisés tels que The Unit (Jackie), Dark Blue (Neighbourhood Girl), Cold Case (Chandra Patterson ’70), Lie to Me (Amber), Southland (Jamaïque), Glee (De’Wanda Umber), CSI: NY (Tori Bell), Mind Games (Leanne Davis), Criminal Minds (Fana Kedibe) et The Affair (Kendra).

Cependant, elle est surtout connue pour son travail sur The Last Ship (Bertrise) et The Fosters (Miranda ‘Diamond’ Collins).

Quant aux films, elle a également joué dans Solace (Sole), The Price (Funmi Ogunde), I Can Do Bad All by Myself (Jennifer) et plus encore.

À l’avenir, il convient également de noter qu’elle s’apprête à jouer Meg Begdonavich dans le film intrigant de Dennis Donovan, Thorp, actuellement en post-production.

Hope Olaide Wilson assiste à la première de “Spenser Confidential” de Netflix au Regency Village Theatre le 27 février 2020 à Westwood, en Californie.

Suivez Hope Olaide Wilson sur Instagram

Si vous êtes fan du travail de Hope, cela vaut vraiment la peine de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @hopeolaide; elle compte actuellement 3 675 abonnés et compte. Cependant, il n’y a pas vraiment grand-chose à parcourir au moment de la rédaction… il n’y a qu’un seul post!

Cependant, il est lié à Spenser Confidential et la présente aux côtés de la distribution, avec la légende suivante: «Maintenant en streaming sur @netflix – une distribution chaleureuse, talentueuse et drôle avec un réalisateur unique en son genre. J’espère que vous apprécierez #SpenserConfidential, c’est tout un tour! “

En effet, ça l’est!

