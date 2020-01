Qui joue le jeu The Grudge? La suite de 2020 inaugure une nouvelle actrice pour un nouveau cauchemar! – HITC

Tout comme les forces surnaturelles qu’elle présente, il n’est pas possible de maintenir la série The Grudge à l’écart.

Le public se demande qui joue The Grudge après l’arrivée de la suite de 2020 dans les cinémas.

La série de films a donné aux fans de nombreux cauchemars au fil des ans, que ce soit des efforts japonais ou américains. Ju On: The Grudge de Takashi Shimizu est sorti en 2002, mais il allait bientôt diriger le remake américain avec Sarah Michelle Gellar en 2004.

Les deux ont une réputation admirable, mais il ne fait aucun doute que la série a décliné après ces deux-là. Néanmoins, vous ne pouvez pas garder trop longtemps une série de films à succès, et les discussions sur un redémarrage ont finalement commencé à circuler.

Lorsque le cinéaste américain Nicolas Pesci s’est attaché, la communauté de l’horreur n’a pu s’empêcher de discuter de la promesse du film. Il a impressionné les fans du genre avec son premier long métrage de réalisateur en 2016 The Eyes of My Mother en 2016. C’est un travail unique et dérangeant, et heureusement, il a développé sa passion pour le cinéma d’horreur avec le Piercing satisfaisant mais extrêmement différent en 2018.

Il était un excellent choix pour The Grudge de 2020, qui a finalement été une suite, concernant des événements pendant et après le film de 2004. Avec un réalisateur solide à la barre, passons rapidement au casting…

Qui joue The Grudge dans la suite de 2020?

The Grudge est joué par Junko Bailey, et quand nous disons The Grudge, nous voulons dire le personnage du fantôme de Kayako.

Au fil des ans, la plupart des publics du film ont simplement fait référence au personnage comme “The Grudge”, avec “vous ressemblez à The Grudge” devenant une expression courante quand quelqu’un a les cheveux suspendus sur son visage.

Le personnage de Kayako a figuré dans les efforts précédents et est à nouveau vu dans la suite de 2020, bien que le film jongle avec de nombreuses histoires cette fois-ci et présente de nouveaux personnages.

Dans le prédécesseur de 2002 et 2004, Kayako était joué par Takako Fuji, qui a en fait repris le rôle dans The Grudge 2. En 2006, alors, où avons-nous vu le nouveau venu Junko auparavant?

Junko Bailey: Films et séries télé

Selon IMDb, son rôle dans The Grudge n’était que son deuxième rôle!

Vous pouvez certainement le considérer comme un saut aussi, car son rôle précédent était celui de “Femme japonaise” tout au long d’un film télévisé de 2004 intitulé Catégorie 6: Jour de destruction. Ainsi, The Grudge est essentiellement son premier long métrage.

Compte tenu de cela, nous la verrons peut-être gagner plus de rôles de films d’horreur après être apparue dans la suite de Nicolas Pesce.

Suivez Junko Bailey sur Instagram

Si vous souhaitez rester à jour avec Junko, assurez-vous de vous rendre sur Instagram.

Vous pouvez la trouver sur @ junko.bailey; elle compte actuellement 123 abonnés. Il y a un certain nombre de messages liés à The Grudge à vérifier, dont l’un d’elle posant pour un selfie à côté d’une affiche.

Sur ce post particulier, un commentaire se lit comme suit: «Je souhaite que vous ayez plus de scènes en tant que Kayako. Je suis un peu déçu qu’ils aient redémarré le film et ne lui aient donné qu’une petite partie. Elle nous manque… “Nous sommes sûrs que de nombreux fans de la série ressentiront la même chose, mais les doigts croisés, nous la reverrons sur les écrans sur toute la ligne.

