Qui joue le rôle de Jane dans The Willoughbys? Netflix accueille la recrue intérimaire Alessia Cara dans une animation originale – HITC

Netflix n’a jamais eu peur de donner aux nouveaux talents d’acteurs une chance de briller et de lancer Alessia Cara, c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Lorsque Netflix a été lancé pour la première fois en tant que service de location et de streaming de DVD, son travail principal était de proposer des films et des émissions de télévision déjà bien connus à son public.

Maintenant, Netflix regorge de son propre contenu original, des films et des séries télévisées aux docuseries et à la télé-réalité.

En avril 2020, le dernier des films originaux de Netflix a frappé le service de streaming sous la forme de The Willoughbys.

La comédie familiale animée présente une foule d’acteurs bien connus, notamment Ricky Gervais, Maya Rudolph et Terry Crews.

Mais, voler le spectacle dans The Willoughbys est le personnage de Jane, mais qui est juste cet acteur débutant jouant Jane?

The Willoughbys sur Netflix

The Willoughbys est sorti sur Netflix le 22 avril.

Le film, basé sur le roman du même nom de Lois Lowry, raconte l’histoire de la famille Willoughby quelque peu dysfonctionnelle.

Alors que M. et Mme Willoughby ont beaucoup d’amour l’un pour l’autre, leurs enfants (Tim, Jane et les Barnabys) sont souvent oubliés et, en conséquence, les quatre enfants élaborent un plan pour se débarrasser de leurs parents égoïstes.

Qui joue le rôle de Jane dans The Willoughbys?

La Canadienne de 23 ans est une auteure-compositrice-interprète de métier et son apparition dans Netflix dans The Willoughbys est en fait son premier rôle d’acteur majeur.

Née à Brampton, Ontario, Canada, Alessia est d’origine italienne et est en passe de devenir interprète depuis son plus jeune âge.

À l’âge de 10 ans, Alessia a commencé à apprendre la guitare et lorsqu’elle a eu 13 ans, elle a commencé à publier des reprises de ses chansons préférées sur YouTube. Le premier single officiel d’Alessia est sorti en 2014 et a été suivi de son premier album en 2015.

Depuis, Alessia est devenue une véritable star de l’industrie musicale et a même reçu un Grammy Award à son nom après avoir remporté le prix du meilleur nouvel artiste en 2018.

Alessia Cara: Films et TV

Comme mentionné, The Willoughbys est le premier grand rôle d’acteur d’Alessia Cara et il se présente dans une production importante aux côtés de grands noms.

Selon Alessia Cara dans la vidéo ci-dessus, elle a attiré l’attention de Bron Studios grâce à une interview en face de Jimmy Fallon dans The Tonight Show.

En plus d’agir dans le film, Alessia a également écrit une chanson, intitulée I Choose, qui serait utilisée dans le film.

Bien que The Willoughbys soit son premier rôle d’acteur, ce n’est pas la première fois qu’Alessia est impliquée dans la réalisation d’un film. En 2016, elle a interprété la version pop de How Far I’ll Go qui est apparue au générique de fin du film de Disney, Moana.

Avec un début d’actrice impressionnant à son actif, nous ne serions pas surpris de voir Alessia apparaître dans un autre film avant trop longtemps.

Jusque-là, The Willoughbys, avec Alessia Cara, est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 22 avril.

