Qui joue le rôle de Liet-Kynes? Âge, Instagram et rôles précédents – HITC

L’adaptation 2020 de Dune est en route et le premier regard sur Liet-Kynes taquine une décision passionnante.

Qui est le meilleur cinéaste qui travaille aujourd’hui?

Vous pouvez débattre de l’affaire pour de nombreux réalisateurs incroyables, avec des arguments convaincants souvent défendus pour Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan et Martin Scorsese.

De plus en plus, nous voyons de plus en plus de cinéphiles plaider en faveur du franc-tireur canadien-français, Denis Villeneuve.

Avec des prisonniers, des ennemis et des Sicario à son actif, il mérite les applaudissements. Cependant, plus récemment, il s’est révélé être un véritable maître dans le genre de la science-fiction avec Arrival et Blade Runner 2049.

Sa suite au tech-noir dystopique de Ridley Scott était l’une des épopées les plus ambitieuses des années 2010, c’est pourquoi les espoirs sont grands pour sa prochaine adaptation du roman de Frank Herbert en 1965, Dune.

En fait, Ridley Scott lui-même a tenté une fois de le porter à l’écran, tout comme le favori culte Alejandro Jodorowsky. Auparavant, nous avons vu le surréaliste populaire David Lynch s’y attaquer, mais il s’est depuis éloigné du produit fini en raison d’un manque de contrôle créatif.

Heureusement, la prise de Villeneuve a marqué un casting étoilé pour aider à lui donner vie une fois de plus…

Dune 2020: actrice Liet-Kynes

Liet-Kynes sera interprété par Sharon Duncan-Brewster.

L’actrice britannique de 44 ans est accompagnée de Timothée Chalamet, Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Javier Bardem et bien d’autres encore.

Comme nous l’avons dit, c’est absolument empilé!

Le casting a déjà été célébré, mais la plus grande surprise est l’implication de Sharon, ou plutôt le rôle qu’elle a joué.

Dans le matériel source, et en fait, dans l’adaptation précédente de Lynch, Liet-Kynes est un personnage masculin et a été précédemment décrit par le légendaire Max von Sydow, récemment décédé.

Dès le premier aperçu [see below tweet] on dirait qu’elle apportera quelque chose de spécial à la pièce. Alors, où l’avons-nous vue auparavant?

Sharon Duncan-Brewster: rôles précédents

Comme l’a souligné IMDb, Sharon est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 1991 de 2point4 Children (elle a joué Maureen).

Bien sûr, elle a ensuite marqué une gamme de rôles télévisés impressionnants, apparaissant dans des titres tels que Waking the Dead (Sarah Baker), EastEnders (Trina en 2009), Doctor Who (Maggie Cain), Holby City (divers), Top Boy (Lisa), The Mimic (Dionne) et The Long Song (Kitty).

Cependant, elle est sans doute mieux connue pour avoir récemment joué le rôle de Roz Marchetti dans la série à succès Sex Education. Avant cela, son rôle le plus important était celui de Crystal Gordon dans Bad Girls, qu’elle a repris pendant 44 épisodes.

Mais Dune n’est pas son introduction au cinéma. En fait, elle n’est pas étrangère à la science-fiction de haut niveau…

Elle a joué le sénateur Pamlo dans le célèbre film Rogue One: A Star Wars Story de 2016, qui a probablement joué un rôle crucial dans son casting Dune.

Nous avons hâte de la voir commander l’écran lorsque le film nous parviendra enfin le vendredi 18 décembre 2020.

