Qui joue Meera? Âge de la star, Instagram et rôles précédents – HITC

Écrit et réalisé par Anand Ravichandran – un premier long métrage de réalisateur, rien de moins – ce charmant travail se concentre sur la relation d’une jeune femme et de sa grand-mère. Il y a quelques rires bienvenues, mais la connexion entre les deux qui se développe fournit son noyau émotionnel.

Les performances centrales sont magnifiques, mais qui joue Meera?

Sethum Aayiram Pon: Qui joue Meera?

Dans Sethum Aayiram Pon, le personnage de Meera est joué par Nivedhithaa Sathish.

L’actrice indienne de 21 ans est disponible pour suivre sur Twitter à @nivedhithaa_Sat.

Dans un récent article Instagram juste avant la sortie du film, elle a écrit: «On dirait que les bonnes choses prennent du temps, le voici! Sethum Aayiram Pon, un de mes films, écrit et réalisé par @ravichandrananand, produit par @ wishberryfilms… Je sais que ce n’est probablement pas le meilleur moment pour promouvoir un film, mais étant donné que tout le monde est enfermé dans leurs maisons, j’ai pensé pourquoi ne pas en parler aux gens le film auquel j’ai donné mon cœur et mon âme. Cela fait 2 ans que nous avons tourné ce film. La quantité de lutte en équipe que nous avons dû traverser était inimaginable. Pourtant, il est resté fort. »

Elle a poursuivi: «Regardez le film sur Netflix avec votre famille dans le confort de votre maison, le 1er avril. J’adorerais entendre vos pensées sur le film. Avec la bonne poussée, je suis sûr que ce film ne se noiera pas dans le chaos du monde en ce moment. Cela signifierait le monde pour moi si vous le regardiez et le partagiez… »

Nivedhithaa Sathish: Rôles précédents

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans du film de 2017 Magalir Mattum (elle a joué Junior Subbulakshima). Il raconte l’histoire de trois meilleurs amis qui se réunissent plusieurs années plus tard après l’école.

Il a été réalisé par Bramma G. et met en vedette Jyotika (36 Vayadhinile) et Urvashi (Ente Ummante Peru). C’était la même année qu’elle est apparue dans Hello.

Plus tard, elle a atterri le rôle de Madu dans Sillu Karuppatti en 2019, qui est une anthologie de nombreux contes de romance à travers différentes générations. Heureusement, il est actuellement disponible en streaming sur UK Netflix.

Cela nous amène à Sethum Aayiram Pon, donc elle est toujours une nouvelle venue – beaucoup de choses à espérer!

Suivez Nivedhithaa Sathish sur Instagram

Si vous avez été impressionné par les performances de Nivedhithaa, cela vaut vraiment la peine de rester à jour avec elle sur Instagram.

Vous pouvez la suivre sur @nivedhithaa_sathish; elle compte actuellement un nombre impressionnant de 47,3 millions de followers.

Nous avons hâte de voir ce qu’elle fera ensuite et nous espérons que vous avez apprécié Sethum Aayiram Pon.

