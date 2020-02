Qui possède le fils de Naruto dans la série Sequel

Que se passe-t-il avec la possession du fils de Naruto dans Boruto: Naruto Next Generations? Jusqu’à présent, l’un des principaux scénarios de Boruto a été le nouveau pouvoir du Karma. Après avoir porté le coup final contre Momoshiki Otsutsuki, le jeune ninja a reçu un étrange sceau sur sa paume, et cela a depuis évolué en marques corporelles à chaque fois que Boruto perd le contrôle, augmentant sa puissance et lui permettant d’absorber le jutsu des autres. Depuis qu’il a acquis cette capacité, Boruto est entré en contact avec Kawaki, qui partage la technique du Karma, et les deux garçons peuvent harmoniser leurs marquages ​​pour atteindre une puissance encore plus grande s’ils travaillent ensemble.

La nature de Karma reste un mystère à Boruto, et le personnage principal ne peut toujours pas contrôler correctement la capacité, mais les marquages ​​ont pris une tournure supplémentaire dans le dernier chapitre de l’histoire de Boruto. Avec Kawaki, l’équipe de Boruto, Mitsuki et Sarada se battait vaillamment contre Boro de la méchante organisation Kara et luttait désespérément jusqu’à ce que Sasuke et la fille de Sakura visent un expert Chidori au cœur de son adversaire, le mettant hors de contrôle. Alors que Boro ne pouvait plus se battre intelligemment, son pouvoir restait problématique et le jeune quatuor ninja a commencé à être victime de ses balançoires géantes et sauvages.

De façon inattendue, Boruto semblait soudain dégager une aura étrange, lévitant au-dessus du champ de bataille et lâchant son Jōgan blanc oeil droit, avec des marques de Karma s’étendant tout le long dans une sorte de corne. Boruto a battu sans relâche Boro avec une puissance incroyable, formant sans effort un Rasengan géant pour terminer le travail. Cependant, ce n’était clairement pas seulement un cas de mise sous tension du fils de Naruto. Dans cette étrange nouvelle forme, la personnalité de Boruto a complètement changé; l’enfant habituellement brillant et optimiste est devenu froid et clinique, et le plus révélateur de tous, a commencé à se référer à lui-même à la troisième personne. Cela suggérait fortement que Boruto était en fait possédé par une autre forme de vie pendant le combat, confirmé quand il était incapable de se souvenir d’avoir vaincu Boro après s’être calmé et reprendre le contrôle. Le chiffre responsable de la possession de Boruto n’a pas été définitivement confirmé, mais le coupable semble assez concluant.

Celui qui possède Boruto est presque certainement Momoshiki Otsutsuki. Après sa défaite, Momoshiki est apparu à Boruto dans un monde semblable à une trace et lui a conféré le pouvoir Karma. Depuis la récente mise sous tension du ninja, les marques Karma ont traversé son corps librement, les deux sont sans aucun doute liés, et si Momoshiki était le seul à donner à Boruto ce pouvoir, il s’ensuit naturellement qu’il pourrait avoir un certain contrôle sur lui, même après la mort . Il y a un précédent à cela – les deux parents de Naruto ont tissé leur propre chakra dans le corps de leur fils afin qu’ils puissent un jour lui parler de l’au-delà – peut-être que Momoshiki utilise le karma dans un but similaire. Ajoutant encore plus de poids à la théorie, celui qui possède Boruto sait que le Rasengan est sa technique de signature, donc a dû se battre contre leur nouvel hôte à un moment donné dans le passé, et le Boro déchaîné regarde Boruto et parvient à peine à prononcer “Oh … tsu … ki. “

Momoshiki semble céder le contrôle du corps de Boruto après avoir réalisé que ce n’était pas le «bon moment», et cela fait écho au comportement d’un autre personnage Otsutsuki de la série. Quelques chapitres auparavant, Jigen, le chef de Kara, a été confirmé être un autre membre du clan Otsutsuki, et il s’est avéré plus tard que sa forme extérieure n’était qu’un vaisseau, Kawaki étant apprêté comme une future mise à niveau. Cet ensemble de circonstances suggère que Momoshiki espère peut-être un jour utiliser Boruto comme un vaisseau dans la même veine, mais attend que son hôte devienne plus fort.

Ces révélations récentes placent Borutoouvre la scène flashforward sous un jour entièrement nouveau. Au cours du futur combat entre un Boruto et un Kawaki plus âgés (montré dans le tout premier chapitre), Boruto est vu avec des marques faciales de Karma et son Jōgan sous contrôle, similaire à sa transformation dans le chapitre de ce mois-ci, mais sans la corne. Se pourrait-il que Momoshiki possède réellement Boruto dans cette scène vitale? Cela semble peu probable; après tout, pourquoi Momoshiki mettrait-il de façon spectaculaire un bandeau Konoha? Peut-être que, alors, Boruto apprend à empêcher en quelque sorte le contrôle de Momoshiki entre les chronologies actuelles et futures, ou similaire à son père et Kurama, il pourrait apprivoiser et se lier d’amitié avec la bête intérieure.

