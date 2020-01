Qui sera le prochain? Bande-annonce de la 3e saison de ‘Animated President’

Showtime a sorti la bande annonce et l’affiche de la 3e saison de «Président vivant», la comédie animée produite par le comédien Stephen Colbert qui ouvre les portes du bureau ovale pour en apprendre davantage sur la dure vie quotidienne du président des États-Unis, Donald Trump, et la fidèle troupe de parents, confidents et amis qui Ils l’entourent.

La série est basée sur une série de croquis que Colbert lui-même a inclus dans son émission à succès, «The Late Show with Stephen Colbert».

R.J. Fried, Matt Lappin, Chris Licht et Tim Luecke sont les créateurs avec Colbert de cette production amusante dont la troisième saison sera présentée aux États-Unis le 26 janvier, sans que Movistar + ait fixé de date pour notre pays.

