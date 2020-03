Quibi lance le premier aperçu du prochain renouveau de la Reno 911

Il est temps de retourner au département de Reno Sheriff. Comme indiqué précédemment, Quibi a commandé une nouvelle saison de la série humoristique Reno 911 !, et maintenant le premier clip est sorti. Vous pouvez voir le nouvel aperçu pour la prochaine renaissance ci-dessous.

Le spectacle présente le retour de la distribution et de l’équipe originales de la série originale, qui a duré six saisons sur Comedy Central de 2003 à 2009. Les créateurs et stars de la série Robert Ben Garant, Kerri Kenney-Silver et Thomas Lennon sont tous revenus et écrivent la nouvelle saison. Peter Principato, de Artists First Executive, produit le renouveau avec Danny DeVito, Michael Shamberg et Stacey Sher de Jersey Television.

Le lancement de Quibi est prévu pour le 6 avril 2020. Les nouveaux épisodes de Reno 911 n’ont pas de date de lancement.