Quicksilver pourrait apparaître dans la série Marvel, WandaVision

La vidéo d’une audition de la série WandaVision aurait pu révéler le retour de Quicksilver à UCM

Une nouvelle vidéo des auditions de WandaVision est apparue et pourrait révéler un spoiler choquant pour la série Marvel Studios qui fera ses débuts chez Disney + plus tard cette année et pourrait signifier le retour de Quicksilver à UCM. Bien qu’il y ait eu des rumeurs sur la résurrection de Vision, les pouvoirs de déformation de la réalité de Scarlet Witch et le fait que ses enfants jumeaux de bande dessinée pourraient faire leurs débuts, il y a un autre personnage important qui pourrait apparaître dans la prochaine série. Mais comme ce sont des clips d’écoute, il n’y a aucun moyen de savoir si ces détails de l’intrigue apparaîtront finalement dans la série.

Scène 1- WandaVision – Nick Fisher de Jack Fisher sur Vimeo.

Dans cette vidéo, le jeune acteur Nick Fisher, joue pour l’audition un jeune jumeau nommé “Tim”. Il punit son frère et mentionne qu’il ira à Halloween comme “le grand jumeau” et appelle son frère “un dorkasaurus rex”.

Mais c’est la mention de son oncle dormant sur le canapé qui retient son attention, car cela pourrait signifier le retour d’un personnage inédit depuis Avengers: l’ère d’Ultron.

La rumeur disait déjà que les versions des héros des jeunes vengeurs, Wiccan et Speed, également connus sous le nom de Billy Kaplan et Tommy Shepherd, apparaîtront dans la série. Ce sont les enfants de Scarlet Witch et Vision, qui ont subi de nombreux changements dans les bandes dessinées, principalement en raison des compétences de déformation de la réalité de Wanda Maximoff.

Mais la réapparition de Quicksilver, qui se qualifie comme l’oncle des jumeaux, est un choc bien plus important, d’autant plus que nous n’avons rien entendu sur le retour de l’acteur Aaron Taylor-Johnson dans la nouvelle série Disney +.

Quicksilver a été étonnamment assassiné peu de temps après ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel à la fin de Avengers: l’ère d’Ultron. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le personnage reviendrait Avengers: Fin de partie ou qui apparaîtrait ailleurs dans le futur de la franchise, mais peut-être que cette cassette d’audition mentionne un personnage complètement différent.

Pour l’instant, nous devrons attendre de nouvelles nouvelles et des confirmations officielles, car Marvel Studios garde tout ce qui concerne WandaVision strictement secret, bien que nous n’ayons pas à attendre trop longtemps car la série débutera cette année.

WandaVision devrait être présenté en première à Disney + en 2020.

Article précédentStar Wars avait déjà parlé de la connexion de Snoke et Palpatine

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia pourchassé par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.