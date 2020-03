Rachel Lindsay lit en ligne des messages haineux de candidats au harcèlement qui harcèlent des candidats

Rachel Lindsay est venue sur Women Tell All épisode de Le célibataire pour lire les messages haineux des trolls en ligne et parler du racisme que de nombreux concurrents de couleur affrontent de ceux qui regardent le spectacle. Rachel, la seule meneuse noire de l’histoire de la franchise, a été une voix forte sur ces questions au cours de sa saison et continue de l’être aujourd’hui.

The Women Tell All contenait son tarif régulier de femmes se disputant et The Bachelor s’adressant aux femmes en disant qu’il ne faisait que suivre son cœur. L’épisode comprenait également des images d’Australie, dans lesquelles Peter a renvoyé Victoria Fuller chez elle et a donné une rose à une Madison Prewett réticente, avec Hannah Ann Sluss. Sur Women Tell All, Victoria a répondu à certaines des préoccupations des fans à son sujet, et Kelsey Weier a parlé de Champagnegate et de surmonter le chagrin. Le segment où Rachel est venue sur le plateau pour discuter du racisme et du harcèlement en ligne, cependant, était de loin la partie la plus puissante de l’épisode.

Chris Harrison a cédé la parole à Rachel, qui a commencé: “Les gens sont devenus tellement à l’aise d’être méchants.” Elle a dit qu’en étant The Bachelorette, elle “voulait ouvrir la voie à des femmes qui me ressemblent”. Ensuite, elle a lu quelques commentaires racistes et malveillants sur les femmes qui étaient sur la saison en cours, en particulier les femmes de couleur. Un commentaire disait: “You stupid punk ass b * tch”, tandis qu’un autre a attaqué une femme pour être bi-raciale.

Beaucoup de femmes étaient émues en entendant ces commentaires et en écoutant Rachel aborder ces questions. Tammy Ly a déclaré qu’elle avait reçu des menaces de mort. Alexa Caves a parlé d’être victime d’intimidation en ligne pour ses cheveux. Sydney Hightower a déclaré à travers ses larmes: “Aucun de nous n’est parfait, mais aucun de nous ne mérite cela.”

Il était important que The Bachelor aborde cette question, mais au contraire, cela souligne l’importance de continuer à promouvoir la diversité dans cette émission. Les quatre derniers cette saison étaient composés de quatre femmes blanches, comme c’est presque toujours le cas. (Rachel a été l’une des rares exceptions à la saison de Nick Viall.) Plus les relations hétérosexuelles blanches sont mises en évidence, une occasion est manquée pour présenter les problèmes auxquels les personnes de couleur et celles qui s’identifient comme LGBTQ + font face dans la vie quotidienne. Il y en a eu une partie cette saison. Mais il y a une grande marge d’amélioration.

Rachel a dit qu’elle était fière d’avoir l’opportunité d’être The Bachelorette, d’avoir une plate-forme dans une émission qui n’a pas toujours montré des gens qui lui ressemblaient. Les harceleurs en ligne devraient écouter ce qui a été dit pendant ce segment sur Women Tell All et réfléchir à comment ils peuvent être meilleurs et faire mieux. La franchise Bachelor devrait également y penser.

Le célibataire La finale en deux parties sera diffusée le lundi 9 mars et le mardi 10 mars à 20 h HNE sur ABC.

