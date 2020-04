Radio Silencio – Revue du documentaire sur Carmen Aristegui

“Cette bataille, nul n’en doute, est pour notre liberté”, a déclaré Carmen Aristegui le 13 mars 2015, quelques instants avant le début de la censure de MVS contre la journaliste et son groupe de collaborateurs. «[Ésta] c’est une bataille pour le droit de s’exprimer, pour le droit de savoir. C’est pour la défense des journalistes et donc pour la société. Cette bataille est pour notre contenu “, a expliqué le responsable de ce journal qui a été diffusé à cause du scandale Enrique Peña Nieto de la Maison Blanche.

Cette bataille a donné vie au documentaire Radio Silence, par Juliana Fanjul, qui, sur la base de l’indignation d’Arististegui contre la censure – et bien d’autres de la dernière période de six ans, qui continuent de faire mal – a commencé à filmer une histoire inhabituelle pour le journalisme dans notre pays; celui qui, au milieu du cynisme d’un gouvernement répressif, avait le soutien d’un public favorable qui, semble-t-il, ne l’a jamais laissé seul.

Ce coup d’État de censure s’est produit au milieu d’un des moments politiques et sociaux les plus complexes de l’histoire du Mexique. Entre la disparition des 43 normalistas d’Ayotzinapa, les scandales de corruption constante du peñanietismo, le meurtre de journalistes et les réformes ambiguës qui promettaient l’impossible, Silencio Radio tente de filmer l’histoire d’un communicateur qui a toujours nagé à contre-courant.

Mais ce sont ces mêmes histoires, ce contexte si complexe et difficile à ignorer, que le film de Juliana Fanjul se perd parmi ses bonnes intentions. Le film ne parle pas du reportage de Carmen qui a rendu Peña Nieto si mal à l’aise, mais il ne s’agit pas non plus du combat juridique que le journaliste a mené contre MVS pendant toutes ces années. On pourrait dire que le documentaire parle de tout cela mais, en même temps, ce n’est pas le cas; du moins pas profondément.

Parler de Carmen Aristegui et de l’équipe qu’elle dirige, c’est se référer à de nombreuses histoires; beaucoup d’entre eux avec un énorme potentiel pour sauter sur le grand écran; à travers la fiction et, bien sûr, dans le glorieux cinéma documentaire. Réfléchissons un instant à ce que ce petit morceau d’histoire signifie dans la vie d’un pays aussi complexe que le nôtre. Un journaliste mexicain largement reconnu – aimé de beaucoup et détesté par d’autres – a été cyniquement censuré par un gouvernement qui empestait la corruption et c’est grâce à elle que ce qui était autrefois purement hypothétique a finalement été documenté.

Pourquoi ne pas faire un documentaire sur la construction, le lancement et les conséquences du rapport de la Maison Blanche Peña Nieto? En voyant l’accès de Fanjul au journaliste, cette histoire – très bien pour Tous les hommes du président ou un autre jour de la vie – semble être quelque chose de possible. Peut-être que la validité de l’affaire – et les demandes qui l’entourent qui sont toujours en cours – ont fermé de nombreuses voies pour le réalisateur de documentaires.

Malgré cela, le plus grand triomphe de Silencio Radio peut être illustré dans une petite scène, brève mais extrêmement douloureuse: après avoir annoncé le meurtre du journaliste Javier Valdez, Carmen Aristegui s’entretient avec le journaliste Silber Meza qui explique que, face à la tragédie, il est évident qu’aucun journaliste n’est en sécurité. Carmen couvre son visage de ses mains et se frotte les yeux, comme lorsqu’elle est entourée de désespoir. Après quelques instants de silence, il se dirige vers son micro – celui qu’il a construit à partir de la liberté des réseaux sociaux – et dit: «La peur ne peut pas nous conquérir. On ne peut pas laisser passer le silence“