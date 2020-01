Ragnarok a une référence au film Marvel The Eternal

Dans Marvel, ils ne laissent rien au hasard et ont déjà ajouté un détail de The Eternal (2020) dans le film Thor: Ragnarok (2017).

Après avoir fermé une “ère” avec les films Avengers: Fin de partie et Spider-man: loin de chez soi, dans Marvel, ils feront de nouvelles livraisons de leur univers cinématique (UCM) avec des personnages moins connus sous le nom de L’Éternel, mais on pouvait déjà voir une petite référence (“œuf de Pâques”) dans le film Thor: Ragnarok.

L’Éternel ce sont des êtres qui ont vécu il y a des milliers d’années et qui sont nés après les expériences des Célestes. Ceux qui étaient sur Terre étaient considérés comme des dieux grâce à leur puissance et leur longévité. Quelque chose de semblable à ce que pensait la civilisation nordique des Asgardiens. C’est pourquoi la première référence a voulu l’ajouter Thor: Ragnarok.

Dans le troisième opus du Dieu du Tonnerre de Marvel, il y a une scène où les protagonistes s’échappent de Sakaar persécutés par l’armée du Grand Maître. En arrière-plan, nous pouvons voir un navire qui est exactement le même que celui conçu par Jack Kirby pour The Eternal. Étant donné que la planète Sakaar est une sorte de décharge spatiale où arrivent les débris de différents portails spatiaux temporaires. Il est logique que nous puissions voir ce navire à cet endroit.

C’est ainsi que Kevin Feige a défini le nouveau film qui sortira en 2020.

“C’est un très gros film”, a déclaré le président de Marvel Studios, Kevin Feige. «C’est un film très cher. Et nous le faisons parce que nous croyons en la vision de la réalisatrice Chloe Zhao et nous croyons en ce que ces personnages peuvent faire et nous pensons que nous devons continuer à grandir et à évoluer, à changer et à faire avancer notre genre. »

Le budget est très élevé car ils ont utilisé beaucoup d’acteurs connus pour donner vie à ces personnages de bandes dessinées peu connus. Ils veulent que cela ait un impact similaire à celui de Gardiens de la galaxie, en plus du ton de Thor: Ragnarok.

Le casting de L’Éternel Il est dirigé par Angelina Jolie comme Thena, Salma Hayek comme Ajak, Gemma Chan comme Sersi, Kit Harington comme Dane Whitman / Black Knight, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh et Barry Keoghan comme Druig.

Thor: Ragnarok levé plus de 853 millions de dollars et Gardiens de la Galaxie 772 millions de dollars.

