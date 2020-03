Ragnarok allait être exact pour les bandes dessinées

Cinémascomique

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.