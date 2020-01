Raison du changement d’apparence de Thanos après les Avengers

L’apparition de Thanos de Les Vengeurs (2012) est différent de ce que nous avons vu dans Avengers: Fin de partie (2019) et c’est la raison.

Le film de Les Vengeurs (2012) de Joss Whedon Ce fut un énorme succès, a également eu une scène post-crédit où il a présenté Thanos. Celui qui serait le grand méchant d’une époque et qui a coûté deux films entiers pour que les héros de la Terre puissent le vaincre.

Mais quand on a pu voir Thanos Pour la première fois, il avait l’air très différent de celui qu’il avait dans les films suivants. Surtout en Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie où il avait beaucoup plus de présence.

Dans le changement d’apparence, nous voyons qu’il a une couleur de peau et d’œil différente. Quel aspect préférez-vous? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Ils voulaient un acteur reconnu derrière le personnage.

Dans la scène post-crédits de Les Vengeurs, le personnage appelé L’autre il raconte Thanos Défier les humains, c’est courtiser la mort. Puis le “Titan fou” se tourne vers la caméra et sourit. Le grand méchant n’a pas parlé jusqu’à son apparition dans Gardiens de la Galaxie. Depuis, cela ressemblait déjà plus à ce que nous avons vu dans la guerre des Gemmes de l’Infini. Damion Poitier a joué Thanos lors de sa première apparition et depuis Gardiens de la Galaxie Ci-après, le personnage a été joué par Josh Brolin grâce à la capture de mouvement. Contrairement à d’autres cas au sein de Marvel Cinematic Universe, le changement d’apparence de Thanos n’avait rien à voir avec des conflits avec l’acteur ou ses horaires, et au lieu de cela, c’était une décision totalement créative des chefs du studio de cinéma.

Quand Marvel il a réalisé l’impact qu’il avait Thanos chez les téléspectateurs, ils savaient qu’ils devraient utiliser un grand acteur pour prêter leur voix et partir en tournée mondiale pour faire la publicité des films. C’est donc la principale raison de son changement physique, ils voulaient qu’il ressemble davantage à l’acteur qui lui a prêté sa voix, au lieu d’être un personnage totalement créé par CGI.

Maintenant Thanos n’apparaîtra plus dans les films de l’univers cinématographique Marvel. Mais Josh Brolin pourrait revenir à l’UCM, car il a également joué Câble dans Deadpool 2. Je pourrais donc répéter dans le troisième épisode.

