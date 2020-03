Raison pour laquelle Game of Thrones a changé l’actrice de Daenerys Targaryen

Partager

Emilia Clarke n’a pas joué Daenerys Targaryen dans le pilote Game of Thrones, car elle était une autre actrice qui a ensuite été remplacée.

Actrice anglaise Marchand de Tamzin Il a été initialement choisi pour jouer Daenerys Targaryen pour la série de HBO basé sur les livres de George R.R. Martin. Elle vient de lancer le pilote de Game of Thrones Cela n’a jamais été délivré.

HBO Elle n’était pas très excitée par ce qu’ils lui ont donné, alors ils ont ordonné aux créateurs David Benioff et D.B. Weiss Faites un nouveau tournage complet. En plus de refaire le script, les dirigeants voulaient changer complètement les caractères de Catelyn Stark et Daenerys Targaryen. Ils ont donc déterminé que Marchand de Tamzin devait être remplacé et imposé aux Emilia Clarke, qui les avait impressionnés dans les castings.

Cela rappelle beaucoup la série dérivée de Game of Thrones qui allait être à une époque bien avant la série principale et allait jouer dans Naomi Watts. HBO n’a pas aimé le pilote, mais au lieu d’ordonner de le rouler à nouveau, ils ont décidé de l’annuler pour toujours. Nous ne savions donc pas de quoi parlaient ces histoires qui ont appelé la descente du monde de l’âge d’or des héros à son heure la plus sombre.

Bien qu’il ait perdu le rôle de la reine dragon, il a continué à travailler.

Ne pas interpréter Daenerys Targaryen dans Game of Thrones n’a pas coulé la course de Marchand de Tamzin, car elle a joué un rôle de premier plan dans Les Tudors pendant plusieurs saisons avant de passer à Salem et Supergirl. Plus récemment, il est apparu dans Carnival Row comme Imogen Spurnrose.

Alors que Emilia Clarke Il poursuit sa carrière et triomphe à Hollywood. Depuis en dehors de Game of Thrones nous avons pu le voir dans Han Solo: une histoire de Star Wars comme Qi’ra, dans Terminator: Genesis comme Sarah Connor et plus récemment joué Kate dans la comédie romantique Noël dernier.

