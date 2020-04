Raison pour laquelle George Lucas a changé la conception du Millennium Falcon

Le navire le plus célèbre de toute la galaxie Star Wars est probablement le Millennium Falcon, mais il aurait pu être très différent si George Lucas n’avait pas changé sa conception d’origine.

L’univers Star Wars a commencé à fonctionner en 1977 avec le film Un nouvel espoir, la première aventure de ce qui allait devenir l’une des franchises les plus importantes, les plus appréciées et les plus rentables de tous les temps. Depuis lors, l’univers Star Wars s’est étendu à d’autres médias, en particulier les romans, les jeux vidéo et les attractions des parcs à thème. George Lucas Il a fait un excellent travail en créant l’histoire et en supervisant les conceptions de tout ce qui est apparu à l’écran comme le Millennium Falcon.

Le navire légendaire de Han Solo est apparu dans tous les films de la trilogie originale, ainsi que dans les suites. Mais il ne ressemblait pas toujours à ce qu’il est maintenant, et sa conception initiale n’était pas aussi mémorable.

Le Millennium Falcon est un cargo léger YT-1300 de la variété YT-1300f qui appartenait à Lando Calrissian, mais s’est retrouvé entre les mains de Han Solo. La forme de base du navire est définie par deux soucoupes convexes soudées ensemble, ce qui aide le Millennium Falcon à se démarquer par sa conception. Bien que son apparence soit très unique, elle avait à l’origine un design très différent. Heureusement, George Lucas a demandé qu’il change.

Le Millennium Falcon d’origine avait une longue forme cylindrique, tout à fait l’opposé du navire plat et rond que le monde connaît maintenant. Le problème était qu’il ressemblait beaucoup à Transporteur d’aigle de la série télévisée Espace: 1999.

Alors Lucas a demandé un changement et a dit aux concepteurs de penser à un “hamburger volant” qui pourrait “naviguer comme un poisson-soleil”. Le modéliste Joe Johnston n’a eu que quatre semaines pour repenser complètement l’engin. Parce qu’il ne voulait pas faire une “soucoupe volante de base”, il a créé la cabine de garniture, les mâchoires avant et la fente arrière pour les moteurs. Le design original a été utilisé pour créer le navire de Leia, le Tantive IV, brièvement vu dans Un nouvel espoir (1077) et Rogue One (2016).