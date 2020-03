Raison pour laquelle Jessica Chastain a rejeté un film Marvel

Il est difficile de dire non à un film Marvel, car cela vous permet de vous mettre sous les projecteurs des médias instantanément, mais Jessica Chastain avait ses raisons de rejeter UCM.

L’actrice Rachel McAdams dépeint Christine Palmer dans le film Marvel 2016 Docteur étrange, et maintenant l’auteur du script, C. Robert Cargill, a révélé pourquoi Jessica Chastain a décidé de rejeter ce personnage.

Docteur étrange est un film Marvel amusant avec beaucoup d’action, en plus c’était la parfaite introduction à la Sorcier suprême à l’univers cinématographique. Cependant, s’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c’est la chimie entre Stephen Strange et Christine Palmer. Bien qu’ils soient joués par deux génies agissant comme Benedict Cumberbatch et Rachel McAdams.

Lors d’une récente interview, l’écrivain de Doctor Strange C. Robert Cargill a révélé que l’actrice Jessica Chastain a effectivement décroché le rôle.

«C’est la chose intéressante que Hollywood commence à découvrir, c’est que de nombreuses actrices veulent être autant des super-héros que des acteurs. Je sais que cela s’est produit avec Scott Derrickson. Il a parlé à Jessica Chastain de la signer pour le docteur Strange, parce que nous l’envisagions. “

«Elle dit:« Hé, regardez, ce projet semble incroyable, et j’aimerais le faire. Mais je vais seulement avoir la chance d’être dans un film Marvel et de devenir un personnage Marvel. Et je me suis entraîné au ballet, et je veux vraiment porter une cape. Et c’était le rejet le plus cool de tous les temps. Elle voulait être dans un film Marvel, mais elle voulait être le super-héros, pas un médecin de l’hôpital. “

C’est la raison pour laquelle il a joué le méchant des X-Men: Dark Phoenix (2019).

Même si Jessica Chastain a rejeté le film Marvel Docteur étrangeIl a accepté d’être dans l’Univers Mutant dans l’un des pires épisodes de tous. Bien que ce ne soit pas vraiment de sa faute, mais il avait un script moche qu’il n’y avait nulle part où le prendre. Au moins, il a pu jouer un méchant extraterrestre avec des pouvoirs. Nous ne savons pas s’il aura une autre occasion de comparaître à l’UCM, mais sûrement plus d’offres lui viendront, car il est aujourd’hui l’une des meilleures actrices.

