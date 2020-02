Raison pour laquelle Knuckles n’apparaît pas dans le film Sonic

Partager

Le réalisateur sonique Jeff Fowler explique pourquoi le personnage de Knuckles n’est pas dans le film.

Bien que nous ayons vu des hérissons rouges dans le film Sonic, Jointures Il n’est apparu nulle part. Le réalisateur Jeff Fowler a une explication assez simple à ce sujet. Puisqu’ils voulaient se concentrer sur la confrontation du protagoniste avec Dr. Robotnik et donc laisser quelque chose pour une suite possible.

“Pour ce premier film, nous regardions vraiment le match de 1991 et nous avons seulement vu où tout avait commencé et nous sommes restés simples”, a expliqué Jeff Fowler. “Nous nous concentrons uniquement sur la rivalité de Sonic et Robotnik, parce que non … Je veux dire, j’aime ça … Il y a beaucoup de grands personnages dans cet univers, mais la chose la plus importante est que pour configurer Sonic et ne raconter qu’un peu de son histoire d’origine et Le faire d’une manière qui fait vraiment que tout le monde tombe amoureux de lui en tant que personnage et ne souhaite que plus. Et puis, si tout se passe bien, alors nous pouvons l’ouvrir et amener certains de ces autres personnages que les fans connaissent et aiment. Et oui, je veux dire, personne n’est plus excité que moi d’avoir cette opportunité. »

Y aura-t-il une suite?

Il est encore tôt pour parler d’une deuxième partie de Sonic, mais force est de constater que c’est un grand succès au box-office avec plus de 217 millions de dollars, car il a plu tant aux adultes qu’aux petits de la maison. Alors le réalisateur Jeff Fowler a clairement indiqué qu’il voulait que la suite et l’acteur Jim Carrey Ils sont ravis de répéter avec leurs personnages. Donc, dans quelques années, nous pouvons voir Knuckles et bien d’autres animaux anthropomorphes de la saga dans un nouvel épisode.

Sonic est en vedette Ben schwartz comme Sonic, Jim Carrey comme Dr. Robotnik, James Marsden comme Tom Wachowski, Neal McDonald comme Major Bennington, Tika Sumpter comme Maddie Wachowski, Adam Pally comme Wade et Natasha Rothwell Comme Rachel

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.