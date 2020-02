Raison pour laquelle la série Loki a 3 logos différents

Marvel prépare le Loki series et bien qu’ils aient peu montré, cela apportera le chaos et le plaisir à parts égales.

L’univers cinématographique Marvel se développe sur la plate-forme de streaming Disney + et parmi ses grandes nouveautés figurent la série de Loki, la de WandaVision et celle de Le faucon et le soldat d’hiver.

Récemment, nous avons pu constater une petite percée, mais avons précisé que la série de Loki ce sera un grand mystère jusqu’à son ouverture, bien que Disney Il a déjà révélé le logo du programme, qui a déjà changé trois fois. Qu’est ce que ça signifie?

Il en va de même pour les différents logos.

Le premier logo présenté dans la série de Loki Il contient chaque lettre d’une police différente, mais ce n’est pas parce que les graphistes Disney + ne savent pas ce qu’ils font. Il a été confirmé que Loki inclut les voyages dans le temps, et les différentes sources sont probablement une référence aux nombreux paramètres temporels que vous pourriez visiter.

Ensuite, nous avons pu voir deux autres logos et les lettres ne correspondent pas non plus. Il semble que chacun représente à nouveau une époque différente. Par exemple, le “i” dans l’un d’eux est fait de néons orange, donnant une atmosphère de 1970, et la même lettre est en papier, avec un look vintage. Mais en plus d’insinuer les aventures de Loki au fil du temps, les logos changeants sont un clin d’œil aux capacités de changement de forme du personnage, dont les fans de Marvel se souviendront des films. Depuis le dieu de la tromperie asgardienne a ressemblé Odin ou même le Captain America.

Mais non seulement il sautera pour des périodes de temps différentes, car il semble que la raison de trois logos différents est qu’il y aura également des univers ou des réalités différentes. Vous pouvez donc modifier plusieurs lignes de temps de différentes manières. Bref … Une vraie folie.

N’oubliez pas que la série de Loki commencera la dernière fois que nous avons vu le méchant Avengers: Fin de partie, qui était à New York en 2012. Mais il obtient le cube cosmique qui possède le Space Gem (bleu) qui peut vous faire voyager dans l’espace et le temps.

