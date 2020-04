Raison pour laquelle le docteur Strange est devenu Wolverine

Docteur Strange et Wolverine n’ont généralement pas été beaucoup associés, mais une fois que le Sorcier suprême a obtenu ses griffes légendaires.

Il y a une histoire Marvel très intéressante où le Docteur étrange recruté Wolverine pour reformer les Quatre Fantastiques, mais après cela, ils ont rarement joué dans une aventure ensemble.

Cependant, Docteur étrange sait ce que c’est Wolverine. Depuis dans le monde alternatif de Marvel’s Bullet Points, un seul événement a déclenché une réaction en chaîne qui a conduit de nombreux héros à adopter des identités différentes. Dans cet étrange nouveau monde, Peter Parker est devenu Hulk, Bruce Banner est devenu Spider-Man …

Les événements Bullet Points ont commencé lorsque l’inventeur du sérum super soldat Dr. Erskine (avec son garde militaire Ben Parker) a été tué par un espion allemand.

En conséquence, le projet qui aurait créé le Captain America a été annulé et Steve Rogers a été recruté pour devenir le premier Iron man. Mais les changements ne se sont pas arrêtés là. Des décennies plus tard, la célèbre fusée de Reed richards a été saboté. À cause de, Ben Grimm, Johnny Storm et Susan Storm Ils ont été tués avant d’avoir pu recevoir les rayons cosmiques qui les auraient transformés en Quatre Fantastiques. Reed a survécu (mais a perdu un œil) et a fini par diriger l’organisation SHIELD comme une sorte de version super-scientifique de Nick Fury.

Réalisant qu’il avait besoin du meilleur des meilleurs pour assurer la sécurité du monde, Reed a commencé à recruter. Il a envoyé des offres aux meilleurs scientifiques, médecins et ingénieurs, leur promettant tout ce qu’ils voulaient en échange d’un emploi à plein temps au SHIELD. L’une de ces offres est venue Docteur étrange, qui était sur le point de se rendre au Tibet, en espérant que l’ancien pourrait réparer ses mains cassées. Cependant, lorsqu’il a reçu la lettre de Reed, il a décidé de rejoindre le SHIELD.

En utilisant les ressources du SHIELD (et probablement son propre génie), Reed a opéré le docteur Strange, lui donnant “des os et des mains qui n’étaient plus faibles”. Apparemment, Reed doit avoir étudié le programme canadien Weapon X. Parce qu’une partie de ce traitement consistait à donner au docteur Strange trois appendices semblables à des griffes qui sont sortis de ses articulations. Il est donc devenu le nouveau Wolverine.

