Raison pour laquelle le film Batman v Superman est si sombre

Bien que 4 ans se soient écoulés depuis la sortie de Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), cela donne encore beaucoup à dire.

Le directeur Zack Snyder fournit des informations sur la lutte entre les héros de Batman v Superman disant que l’homme d’acier est montré du point de vue du chevalier noir.

Il faut reconnaître que Batman v Superman (2016) a été l’un des films les plus controversés de ces dernières années. Alors que certains fans ont salué la version unique du visionnaire Zack Snyder de deux personnages populaires, d’autres n’étaient pas exactement enthousiastes à propos de plusieurs de ses choix créatifs. Puisqu’il devait être un combat entre l’obscurité et la lumière, entre l’espoir que Superman projette et la terreur que Batman instille.

Maintenant, Zack Snyder a révisé son film de super-héros DC Comics, révélant de nouvelles idées sur son processus de pensée pendant le tournage du film. Depuis le début du combat, Superman est montré du point de vue de Batman, par conséquent, l’homme d’acier semblait soudainement plus impitoyable et dangereux.

Zack Snyder a fait un film que seul Zack Snyder comprend.

Un des gros problèmes de Batman v Superman c’est qu’il y a trop de moments où lorsque vous les voyez pour la première fois, vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Par exemple, le jeune Bruce Wayne s’envole du puits dans lequel il est tombé. Le spectateur doit deviner que c’est un rêve, un souvenir ou une métaphore avant que l’action ne passe à Metropolis. Pourquoi Wayne Manor est-il brûlé? Que signifient ces rêves là où il y a un avenir apocalyptique et où Flash intervient également? Pourquoi Lex Luthor a-t-il des documents super secrets des cuisines? Cela pourrait continuer ainsi pendant un bon moment.

Au moins maintenant, nous savons pourquoi le ton de Batman v Superman il fait sombre. J’espère qu’ils nous dévoileront tous les secrets de ce film.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.