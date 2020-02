Raison pour laquelle les méchants de Spider-Man sont d’origine animale

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de méchants de Spider-Man se déguisaient en animaux? Voici la réponse.

Rino, El Vulture, Chameleon, Scorpio et bien d’autres font partie de la galerie des méchants de Spider-Man qui se réfèrent au règne animal. Mais pourquoi? La réponse vient de l’histoire de 2001 qui conduira plus tard à l’événement qui détruit le multivers appelé Vers d’araignée.

Dans ce Bande dessinée Marvel, Peter Parker a rencontré un homme nommé Ézéchiel qui possédait des pouvoirs similaires à d’autres variations de Spider-man. Ezekiel, un homme d’affaires prospère, a expliqué à Peter que ses pouvoirs n’avaient pas été conférés “par accident” comme il l’avait supposé. L’araignée qui a mordu Peter il y a des années l’avait fait volontairement, pour transmettre ses capacités avant sa mort.

Cette étape de compétence a transformé Peter en Spider-Man … mais cela en a également fait un “totem”.

Un totem, est un pont entre l’homme et la bête, avec des propriétés des deux. Peter n’était pas le premier, et certainement pas le dernier. Depuis qu’il a été révélé que ces pouvoirs remontent au début des temps, et Peter a combattu bon nombre d’entre eux dans sa carrière de super-héros.

Chaque héros attire un méchant similaire.

Il Captain America a fini par combattre des méchants comme le Baron Zemo et le crâne rouge, et jusqu’à récemment X Men ils avaient combattu avec Magnéto ou Apocalypse Tandis que Thor, le dieu du tonnerre, il a été contraint de contenir son frère Loki, dieu du mal depuis des milliers d’années. Un type de pouvoir attirera toujours un autre type similaire. Patriotes contre les ennemis de la patrie, mutants contre mutants, dieux contre dieux. La même règle s’applique à Spider-man et sa liste de méchants, depuis que Peter Parker a été attaqué et bouleversé par des “prétendants totémiques”, dont beaucoup ne réalisent probablement pas qu’ils font ce que le destin leur impose.

Vautours, scorpions, rhinocéros, chacals, chauves-souris, chats, poulpes et tout le reste, les méchants de Spider-man Ils ont été guidés par des impulsions et des événements hors de leur contrôle ou même de leur compréhension. Les guider pour embrasser un animal (un totem) pour essayer de greffer le pouvoir de cette image dans leurs propres âmes et corps. C’est Peter Parker qui se comporte comme un vrai totem et ils sont attirés par lui.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.