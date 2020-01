Raison pour laquelle les nouveaux mutants ne sont pas avec les X-Men

Le directeur Josh Boone expliquer pourquoi le film Les nouveaux mutants ce n’est pas dans l’école de X Men pour les jeunes surdoués.

Les nouveaux mutants Il se déroule dans l’univers X-Men, mais … Pourquoi l’action n’a-t-elle pas lieu à l’école Xavier pour les jeunes surdoués? Le réalisateur Josh Boone a expliqué la raison.

Les jeunes qui composent l’équipe de Les nouveaux mutants est dans une installation secrète qui semble être contrôlée par une version méchante du Dre Cecilia Reyes (La théorie prédominante, cependant, est que M. Sinister déplace les fils.) Maintenant le réalisateur Josh Boone a mis en lumière pourquoi ils ne sont pas dans le même manoir que le reste du X Men et il semble que tout tourne autour du fait qu’ils ne peuvent pas contrôler leurs capacités.

«Ils sont dans un endroit qui est comme un refuge psychologique pour les mutants qui sont trop dangereux pour être dans le manoir», explique Josh Boone. “Tu sais Je voudrais vous en dire plus, mais il y a des rebondissements et tout ça. Mais oui, il y a un médecin là-bas qui les aide et ils font ces choses. Comme je l’ai dit, c’est un mélange entre Innocence interrompue et Quelqu’un a survolé le nid du coucou, avec des notes de film d’horreur. »

Cette installation secrète est, en fait, l’hôpital réel de Medfield State à Medfield (Massachusetts) et la scénographe Molly Hughes a mis en lumière la façon dont cet endroit s’est avéré approprié pour le film.

«Nous nous sommes installés ici parce que c’est beau et isolé et que nous pourrions avoir une sorte de carrière. Nous avons fait de nombreuses démolitions pour créer les intérieurs du film New Mutants parce que nous ne pouvions pas simplement entrer et rouler. La plupart d’entre eux tombaient. Nous sommes venus ici pour la façade. J’adore les fenêtres et les arbres et la vieille brique rouge. Il a une touche New England, un style de sorcières Salem et une saveur anglaise. On pense aussi au manoir des X-Men. Voilà comment nous nous sommes retrouvés ici. “

Les nouveaux mutants sortiront en salles dans le monde entier le 8 avril 2020. Envie de regarder ce film sur les nouveaux personnages de Marvel? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Article précédentPremières réactions à Birds of Prey: au niveau de Deadpool ou John Wick

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.