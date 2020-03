Raison pour laquelle Mark Hamill n’est pas apparu dans Zombieland (2009)

L’acteur légendaire Mark Hamill devait avoir un chameau épique dans le film de 2009 Zombieland, mais à la fin ils ne sont pas parvenus à un accord.

Attention SPOILERS. Selon l’écrivain Paul Wernick, le film Zombieland va à l’origine présenter une version zombie de Mark Hamill avec de nombreuses références de Star wars. Mais à la fin, ils ont décidé d’ajouter une scène amusante avec Bill Murray et avec de nombreuses références à Ghostbusters.

Lorsque le groupe formé par Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) et Little rock (Abigail Breslin), ils arrivent dans un grand manoir, ils se rencontrent Bill Murray qui se déguise en zombie pour que les morts-vivants ne l’attaquent pas. Mais Columbus (Jesse Eisenberg) pensant qu’il est une menace lui tire dessus et finit par mourir. Dans la suite publiée en 2019, il y a une petite référence assez drôle à cela.

La scène allait être très différente.

Producteur et co-scénariste de Zombieland, Paul Wernick, partagé des extraits des premières versions du script pour Zombieland, révélant que ce n’était pas Bill Murray qui était censé avoir un camée mais Mark Hamill.

À l’origine, la scène montrait les protagonistes se réfugiant dans le manoir de Mark Hamill. Quand Columbus (Jesse Eisenberg) est presque tué par un zombie Hamill, Tallahassee (Woody Harrelson) irait dans un duel au sabre laser avec lui, l’ancien armé du sabre laser d’origine de Luke Skywalker et le second avec celui de Dark Vador. Le combat prendrait fin lorsque Tallahassee coupe la main de Zombie Hamill, en hommage clair au célèbre duel avec le Lord Sith de Star Wars: L’Empire contre-attaque (1980). Fait intéressant, il y a quelque chose de similaire dans le film Jay et Silent Bob ripostent (2001). Bien qu’à cette occasion, Mark Hamill n’était pas un zombie.

La raison pour laquelle ils n’ont pas pu tourner cette scène est parce que LucasFilm Il l’interdit catégoriquement, car il ne veut pas de références aussi claires à Star wars dans un film zombie. Peut-être que s’ils l’avaient rendu un peu plus sournois, ils l’auraient permis. Mais à la fin, ils ont dû se contenter du camée de Bill MurrayCe qui est l’un des moments les plus drôles du film.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.