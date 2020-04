Raison pour laquelle Michelle Rodriguez détestait le script de Fast and Furious

Partager

L’actrice Michelle Rodriguez n’était pas fan du scénario original du premier film Fast and Furious. Ce sont les problèmes qu’il avait avec le personnage de Letty.

Michelle Rodriguez a joué Letty Ortiz pendant près de deux décennies, mais il a presque abandonné le film Rapide et furieux en raison du script original. Sorti en 2001, Universal a lancé ce qui allait devenir l’une des plus grandes franchises de ces dernières années. Avec Vin Diesel dans le rôle de Dominic Toretto et Paul Walker dans le rôle de Brian O’Conner, il avait ce mélange d’action, de durs à cuire et de plaisir qui a amené beaucoup de gens au cinéma.

Bien qu’il ne soit pas revenu avant la quatrième tranche de Rapide et furieux sorti en 2009, Letty de Michelle Rodriguez est devenu l’un des personnages les plus aimés de la franchise. Même s’il est “mort” dans ce film, il est revenu dans le sixième épisode et c’est déjà un fixe que nous reverrons dans les neuvième et dixième parties. Depuis sa romance avec Dom (Vin Diesel) est l’une des relations centrales de toute la franchise. Cependant, l’amour entre Dom et Letty a presque eu un début différent.

Raison pour laquelle vous n’avez pas aimé le script.

Lorsque Michelle Rodriguez a rejoint le premier film Fast and Furious, elle était une nouvelle venue à Hollywood, ayant seulement participé à Girlfight (2000) et Early Morning (2001). Elle a accepté d’être dans le film malgré un problème de script important à l’époque.

Comme il l’a expliqué dans une interview, le script original a placé Letty dans un triangle amoureux avec Dom et Brian. Michelle Rodriguez ne croyait pas que c’était quelque chose que Letty ferait. Comme elle était encore nouvelle dans le jeu, elle pensait qu’elle pourrait demander des changements plus tard et était prête à abandonner le rôle si elles n’étaient pas apportées. Heureusement, sa critique de cette romance a été entendue et changée. Depuis Brian est romantiquement intéressé par Mia Toretto (Jordana Brewster), la sœur de Dom.

S’ils avaient gardé l’idée originale, le film et toute la franchise Fast and Furious auraient été très différents. L’actrice a également menacé de quitter plus tard si les femmes n’étaient pas mieux traitées dans la saga. Il semble qu’ils aient également écouté cela.

