Raison pour laquelle Superman a essayé de brûler Batman comme une sorcière

Les histoires de DC Comics sont si vastes que nous trouvons presque tout, comme ce jour où Superman a presque brûlé Batman comme s’il était une sorcière.

Les protagonistes les plus populaires de DC Comics Batman et Superman se croisent de temps en temps, mais leurs interactions sont généralement tout ce à quoi on peut s’attendre. Que ce soit dans des batailles épiques, en enquêtant sur quelque chose ensemble ou en sauvant l’univers DC Comics de grandes menaces.

Ce sont de bons amis, mais il semble qu’un jour Superman ait vraiment essayé de brûler Batman sur le bûcher pour être une sorcière. Publié en août 1969, World’s Finest Vol 1 # 186 Il a commencé une histoire en trois parties qui suit l’homme d’acier et le chevalier noir dans une aventure dans le temps écrite par Robert Kanigher avec le caricaturiste Ross Andru et l’encreur Mike Esposito.

Tout commence par une ancienne sculpture.

Batman protège une nouvelle exposition au Gotham City Museum. Lorsque la personne qui porte une sculpture importante la laisse tomber et la brise en morceaux. Le Chevalier noir appelle donc Superman pour l’aider à le réparer. En utilisant sa super vue, sa vitesse et sa force, il peut à nouveau façonner la sculpture, révélant qu’il s’agit d’un buste de l’ancêtre général de l’armée coloniale de Bruce Wayne “Mad” Anthony Wayne, qui ressemble incroyablement à Bruce. Cependant, ils découvrent que le buste avait autrefois une forme de capuche semblable à celle de Batman.

Cela suscite une curiosité dans les deux et ils décident de résoudre le mystère d’un buste colonial Batman. Superman applique ses compétences et les transporte à travers le temps dans la Nouvelle-Angleterre coloniale, où ils s’engagent rapidement dans une bagarre avec l’ancêtre de Bruce nommé “Mad” Anthony.

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne tombent sur un procès pour sorcières, où une jeune femme est sur le point de se noyer pour déterminer son innocence. Bruce Wayne insiste instantanément sur le fait que la fille ne peut pas être une sorcière. Le duo intervient et Superman plonge rapidement (et secrètement) dans l’eau pour ronger (oui, utilise ses dents au lieu de ses bras) des liens et reste caché sous l’eau afin que le public ne sache pas qu’il l’a sauvée. Quand elle refait surface, la ville l’accuse d’avoir appelé un monstre marin maléfique pour la libérer. Batman plonge et sauve la femme qui se noie, qui lui demande alors de regarder le visage de son sauveur.

Bruce ne voit aucun mal à retirer le masque compte tenu de sa place dans l’histoire.

Cela met Superman dans une crise de jalousie, étant celui qui a tout fait mais a décidé de ne pas prendre le crédit. Alors que Bruce emmène la femme à un rendez-vous, Superman part utiliser ses pouvoirs pour détruire Batman de diverses manières. D’abord en se déguisant en Batman et en survolant la ville sur un balai, puis en serrant le charbon dans des diamants et en les plaçant devant Bruce, les citoyens l’accusent rapidement d’être un sorcier. Même Superman utilise sa vision de la chaleur pour faire peur à un chat de sauter devant Bruce.

Il utilise ensuite son super ventriloque pour donner l’impression que le chat parle, faisant de Bruce un sorcier diabolique travaillant avec un démon chat.

La bande dessinée va ensuite au procès Batman, où nous voyons comment Superman est l’un des juges. Superman convainc ensuite le peuple que Batman est bien coupable, il sera donc brûlé sur le bûcher le lendemain. Comme si ce problème n’était pas assez fou, ce ne serait pas un voyage dans le temps colonial sans qu’un père fondateur célèbre ne fasse son apparition. Le problème se termine avec Benjamin Franklin visitant Batman dans les stocks et essayant de réaliser sa célèbre expérience de rayon de cerf-volant de verrouillage qui détient Batman. Chaque fois qu’un éclair éclate le cerf-volant, Superman se lance avec sa super vitesse et son vol pour empêcher l’éclair d’atteindre la serrure, ce qui conduit à déterminer le sort de Batman dans le prochain numéro.

L’histoire est résumée dans le World’s Finest Vol 1 # 187 avec une série d’événements tout aussi scandaleux, conduisant finalement Superman à combattre les Redcoats. Enfin, il est révélé qu’un esprit maléfique avait sauté entre l’ancêtre de Bruce Wayne, Batman et Superman tout le temps, entraînant toute la trahison et la folie entre eux. Après cette bataille, le mystère du buste de Batman est résolu lorsque la femme qu’ils ont initialement sauvée de la noyade dit qu’il va faire un plâtre du visage de Batman à partir de son impression dans la boue. Sans surprise, le buste passé de Batman était exactement cela, un buste de lui-même de sa propre visite. Ce qui provoque un paradoxe temporaire.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.