Raison pour laquelle The Last of Us sera une série et non un film

L’histoire du jeu vidéo The Last of Us est si bonne qu’elle pourrait parfaitement être un film, mais … Pourquoi avez-vous décidé de faire une série sur HBO?

Il a été récemment annoncé que HBO ferait une série de Le dernier d’entre nous, l’un des meilleurs jeux vidéo de ces dernières années. Cette histoire de survie attrape les joueurs d’une manière qui vous fait vivre une expérience inoubliable.

Sony Pictures initialement prévu pour faire le film Le dernier d’entre nous, ce qui semble être une excellente idée, car suivre l’histoire du jeu est presque terminé. Un couple d’acteurs connus et charismatiques et le succès en vue. Des films comme Détective Pikachu et Sonic Ils ont montré que les choses peuvent être bien faites.

Mais maintenant, les choses ont changé et ce sont les raisons.

En 2016, Sony a lancé Productions PlayStation, une division cinéma et télévision de Sony Interactive Entertainment produire des adaptations des marques de Play Station, dont le plus grand était Uncharted. Après avoir été en développement pendant plus d’une décennie, Uncharted il sera finalement lancé en 2021, avec Tom Holland du protagoniste. Mais au-delà de ça, Productions PlayStation Je voulais aussi faire un film Le dernier d’entre nous. Cependant, malgré une étude comme Screen Gems, un producteur comme Sam Raimi et un script prêt à l’emploi de Neil Druckmann de Chien coquine (développeurs de jeux vidéo). Le film n’a jamais reçu l’approbation et ne sera pas fait. Au lieu de cela, il sautera à HBO.

Le gros problème était le script de Neil Druckmann, puisque le studio de cinéma n’avait pas seulement trouvé un point médian avec Chien coquine dans l’histoire, car c’était exactement la même chose que le jeu vidéo. Quelque chose ne leur convenait tout simplement pas, ils voulaient utiliser ce monde et ces personnages et changer les choses. Quelque chose que les développeurs de jeux détestaient, donc il y avait une petite guerre interne sur la façon de faire les choses en s’adaptant Le dernier d’entre nous.

Qui est la solution? La réponse est une série, car c’est un format qui peut développer les choses plus calmement et d’une manière très différente des films. Ainsi, vous pouvez vous rapprocher de l’histoire des jeux vidéo et ne pas avoir à faire autant de changements que dans un format de film.

HBO c’est l’endroit parfait où SONY et Chien coquine ils sont confortables et peuvent faire la meilleure adaptation possible de Le dernier d’entre nous.

