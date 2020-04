Raisons de regarder The Last Dance, le documentaire de Michael Jordan

Demain, les deux premiers épisodes de The Last Dance arrivent sur Netflix au Mexique. La série documentaire de dix épisodes décrit la carrière de Michael Jordan, dans le cadre de sa dernière saison dans le cadre des Chicago Bulls. Voici cinq raisons pour lesquelles cela vaut la peine d’être regardé.

Pour le manque de sport

Avec toutes les ligues du monde suspendues ou annulées, y compris la NBA, The Last Dance vient combler le vide pour les amateurs de sport. Qu’il s’agisse de football, de basket-ball ou de football américain, l’adrénaline qui vient de près ou une bonne histoire sportive est difficile à égaler. La saison 1997-1998 des Chicago Bulls est pleine de ces moments, c’est donc une bonne source d’adrénaline sportive qui nous fait tellement défaut aujourd’hui.

Par les entretiens

La dernière danse a des interviews avec pratiquement n’importe quelle personnalité pertinente dans l’histoire de Michael Jordan. Bien sûr, Jordan lui-même est impliqué, tout comme ses coéquipiers Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr et son entraîneur Phil Jackson. Des gens comme Kobe Bryant, Barack Obama, Justin Timberlake, Adam Silver, Larry Bird et Magic Johnson participent également. C’est satisfaisant pour eux de mentionner quelqu’un et de voir que le documentaire passe immédiatement à une interview avec cette personne pour entendre leur point de vue.

Pour se souvenir de la grandeur de Jordan

Selon un consensus général, la Jordanie est toujours considérée comme le meilleur joueur de l’histoire. Malgré cela, il y a toute une nouvelle génération qui ne l’a pas vu jouer et qui pense différemment. La discussion sur qui est le meilleur de tous les temps s’est réchauffée ces dernières années grâce à LeBron James. La dernière danse est une bonne occasion de comprendre tous ceux qui l’ont vu jouer et qui se souviennent encore de lui comme du GOAT. C’est clairement l’intention, étant donné que Jordan a donné son feu vert au documentaire dès que LeBron a remporté la finale de 2016 avec Cleveland après avoir perdu 3-1.

Pour sa profondeur

La série documentaire utilise le cadre de la dernière saison de Jordan aux Bulls pour explorer toute sa carrière. Au cours de la série, il y a des flashbacks constants sur l’enfance de Jordan, son séjour en Caroline du Nord, son année recrue, etc. Il explore également ses compagnons, par exemple, le deuxième épisode se concentre sur Scottie Pippen, l’éternel Robin (considérant que Jordan était Batman). Avoir dix épisodes vous permet de vous plonger dans une grande variété d’histoires que nous n’aurions pas connues autrement. De plus, la perspective que nous obtiendrons à partir de la saison 1997-1998 est très large, car une équipe d’enregistrement était dédiée exclusivement à suivre l’équipe à tout moment.

Parce que c’est juste une belle histoire

Nous connaissons tous la domination des Chicago Bulls dans les années 90, mais cette saison a connu de nombreux conflits et a été beaucoup plus compliquée pour l’équipe que beaucoup ne le pensent. Scottie Pippen a raté 35 matchs avec une blessure, qui a apparemment causé des frictions avec Jordan. Dès le début, il était clair que c’était la dernière année de Phil Jackson en tant qu’entraîneur, en raison de sa relation difficile avec GM Jerry Krause. La dernière danse est également l’occasion de voir Michael Jordan impitoyable avec ses pairs (comme nous le savons). C’était la fin d’une époque, la dernière chance pour cette équipe de remporter un autre championnat. La dernière danse prend ce qui est peut-être la meilleure équipe de tous les temps et la démystifie.

La dernière danse commence aujourd’hui aux États-Unis sur ESPN et arrivera demain sur Netflix au Mexique.