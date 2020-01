Ralph Fiennes en pourparlers pour Miss Trunchbull dans le film musical Matilda

Ralph Fiennes a entamé des négociations pour incarner la directrice Agatha Trunchbull dans une prochaine version cinématographique de la comédie musicale Mathilde. Le roman de Roald Dahl de 1988 a été adapté plusieurs fois depuis sa publication il y a plus de trois décennies, notamment en tant que film de 1996 réalisé par Danny DeVito et avec Mara Wilson dans le rôle-titre. Le film a été considéré comme un flop au box-office, faisant 3 millions de dollars de moins que son budget annoncé, mais a trouvé un culte après ces dernières années.

La propriété a été adaptée en une scène musicale en 2010, pour finalement se rendre au West End de Londres, à Broadway et sur plusieurs tournées à travers le monde. En 2013, il a remporté plusieurs Tony Awards tant vantés, et Tim Minchin – responsable de la musique et des paroles – a commencé à planifier la transition de la comédie musicale en film, comme l’a rapporté Broadway World. Minchin, à l’époque, prévoyait que la version du film serait dans quatre ou cinq ans, donc le développement du projet a été plus lent que prévu.

Baz Bamigboye du Daily Mail rapporte que Fiennes est en discussion pour jouer Miss Trunchbull dans le film – qui est également joué par un homme dans la comédie musicale de la scène. La comédie musicale est produite par Netflix, qui avait précédemment annoncé son intention d’adapter Matilda et d’autres histoires de Roald Dahl à des programmes d’animation pour leur service. Le statut de ces programmes n’est actuellement pas clair, car cette adaptation musicale au film semble être une entité distincte. Il n’y a pas d’autre actualité de casting pour le nouveau Matilda, mais Bamigboye note que la production devrait tourner cet été.

Le film sera réalisé par Matthew Warchus, directeur artistique du Old Vic Theatre de Londres. Il a dirigé l’adaptation scénique originale de Matilda et a remporté un Olivier Award du meilleur réalisateur. Warchus, bien que connu pour son travail théâtral, a une filmographie plus limitée. Bien qu’il ait réalisé le film Pride en 2014, qui a obtenu un taux d’approbation de 92% pour Rotten Tomatoes et a été nominé pour un Golden Globe.

Jeter potentiellement Fiennes dans un rôle crapuleux est une décision intelligente pour la production de Mathilde, car l’acteur est surtout connu pour avoir joué Lord Voldemort dans la franchise Harry Potter. Il manque d’expérience notable dans des rôles musicaux, mais il n’est pas étranger à la scène, ayant joué dans plusieurs rôles de Shakespeare tout au long de sa carrière. Fiennes n’a joué aucun méchant bien connu depuis la sortie du dernier film Harry Potter en 2011; un tour comme la méprisable Miss Trunchbull pourrait être une occasion de fléchir ces côtelettes d’acteurs maléfiques une fois de plus.

