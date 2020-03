Ramenez à la maison le gagnant du meilleur film 2020! – HITC

Parasite est entré dans l’histoire cette année et la date de sortie du DVD britannique est arrivée.

Malgré de nombreux retards dans une série d’efforts très attendus, c’est déjà une année impressionnante pour le cinéma au Royaume-Uni.

Nous avons vu la même chose que The Gentlemen, Uncut Gems, 1917, Waves, The Lighthouse, The Invisible Man et plus encore, qui sont tous très différents mais qui valent la peine d’être recherchés pour leurs propres mérites.

Cependant, pour l’avenir, il est sans doute sûr de dire que Parasite devrait déjà être couronné le film de 2020.

Il a fait l’histoire des Oscars en tant que premier film en langue étrangère à remporter la victoire tant convoitée du meilleur film, tout en récompensant le meilleur réalisateur, le meilleur scénario original et le meilleur film en langue étrangère.

La plupart ont convenu qu’il méritait de balayer la saison des récompenses, mais peu prédisaient réellement que ce serait à ce degré.

La masterclass de Bong Joon-ho a époustouflé le public, mais c’est un travail qui exige carrément plusieurs visionnements. Donc, cela vaut la peine de penser à la date de sortie confirmée du DVD au Royaume-Uni…

Date de sortie du DVD Parasite UK

La date de sortie du DVD de Parasite UK est le lundi 1er juin 2020.

Vous pouvez actuellement le précommander sur Amazon, avec le DVD au prix de 9,99 £ et le Blu-ray à 14,99 £.

Il est publié pour la distribution à domicile avec la permission de Curzon Artificial Eye, qui a publié des efforts récemment salués par la critique comme The Souvenir and Cold War.

Donc, que vous le regardiez pour la première, la troisième ou même la cinquième fois, il sera prêt à rentrer à la maison en juin.

Opinion: Parasite est le plus grand gagnant du meilleur film depuis des années

La décennie précédente a vu des gagnants sensationnels du meilleur film, avec des honneurs décernés à The Hurt Locker, The King’s Speech, The Artist, Argo, 12 Years a Slave, Birdman, Spotlight, Moonlight, The Shape of Water et Green Book dans les années 2010.

Honnêtement, malgré la controverse avec certaines des victoires – notamment Green Book – chaque film mérite des éloges.

Parmi ces dix films, la vedette devrait être le beau et percutant Moonlight de Barry Jenkins, mais même dans ce cas, Parasite est sans doute le meilleur film à avoir remporté le prix du meilleur film en plus de dix ans.

Bong Joon-ho a depuis longtemps prouvé qu’il pouvait mélanger les genres sans effort, avec des films comme The Host, Okja et Snowpiercer servant des films de monstres et de science-fiction traitant de tout, du capitalisme à la famille. Avec Parasite, il parcourt les genres avec plus d’autorité que jamais, prêt à contorsionner sa comédie socialement perspicace qui a transformé l’horreur de l’invasion de domicile en n’importe quelle bête à un moment donné.

Il y a beaucoup à déballer ici… c’est un bon travail que la sortie du Royaume-Uni est confirmée!

Le public parle de Parasite sur Twitter

Les téléspectateurs affluent toujours pour voir le film, alors bien sûr, les éloges pour lui continuent d’affluer.

Découvrez une sélection de tweets:

