Rappelez-vous son nom. Nouveau trailer pour ‘Artemis Fowl’

Une nouvelle bande-annonce espagnole est maintenant disponibleArtemis Fowl‘, La nouvelle production de Disney sera disponible dans nos cinémas le 29 mai 2020. Basé sur le premier livre de la série Eoin Colfer la plus vendue du même nom et réalisé par Kenneth Branagh, le dramaturge primé Conor McPherson a été en charge de Signez le script pour le grand écran.

Artemis Fowl est un jeune génie de 12 ans issu d’une famille légendaire d’esprits criminels qui est engagé dans une bataille de force et de ruse contre une race de fées puissante et cachée qui pourrait être à l’origine de la disparition de son père.

La nouvelle venue Ferdia Shaw incarne le protagoniste, tandis que Lara McDonnell (“ L’amour imprévu ”) donne vie au capitaine Holly Short, un lutin enrichissant, qu’Artemis kidnappe pour demander aux fées de l’or en échange de leur sauvetage.

Dans le monde souterrain des fées de Haven City, le vainqueur du Judi Dench Academy Award («Skyfall») incarne le commandant Root, chef de la division de reconnaissance LEPrecon, les forces de police des fées et Josh Gad (‘Beauty and the Beast’) incarne Mulch Diggums, un nain kleptien qui incarne Josh Gad et qui tente de sauver Holly.

En surface, Nonso Anozie (“ Cendrillon ”) donne vie à Butler, le garde du corps de la famille Fowl, et Tamara Smart (“ La pire sorcière ”) joue Juliette, la nièce de Butler. Miranda Raison («Meurtre à l’Orient Express») incarne Angeline, la mère d’Artemis.

Les autres acteurs sont Josh McGuire (‘Une question de temps’), Hong Chau (‘Une vie d’une grande manière’), Nikesh Patel (‘Objectif: Londres’), Michael Abubakar (‘Confa in m’), Jake Davies (‘X + Y’), Rachel Denning (Doctor Who), Matt Jessup (‘Club Desmadre’), Simone Kirby (‘Alice Through the Looking Glass’), Sally Messham (‘Allies’) et Adrian Scarborough (‘Les Miserables’ ‘).

Branagh emmène avec lui plusieurs membres de son équipe habituelle de collaborateurs tels que Haris Zambarloukos, directeur de la photographie, Jim Clay, concepteur de la production, Patrick Doyle, compositeur, ou Carol Hemming, coiffeuse et maquilleuse, qui a travaillé sur “ Meurtre en Orient ”. Express ‘, un film réalisé par Branagh en 2017. Le créateur de costumes est Sammy Sheldon Differ (‘ Assassin’s Creed ‘), et le film est mis en place par Martin Walsh (‘ Wonder Woman ‘).

Le film est produit par Kenneth Branagh et Judy Hofflund, avec Matthew Jenkins et Angus More Gordon en tant que producteurs exécutifs.

