Rapport de visite No Time To Die Set: Lashana Lynch et Ana de Armas emmènent les ‘Bond Women’ vers de nouveaux sommets – Blackfilm

Près de 60 ans après que Sean Connery a amené James Bond au grand écran – Daniel Craig prend son dernier tour en tant qu’agent 007, dans son cinquième et dernier film, No Time to Die. Le nominé aux BAFTA-Awards a apporté une profondeur émotionnelle au personnage bien-aimé que nous n’avions jamais vu auparavant. Bien que son successeur n’ait pas encore été révélé, No Time to Die fait allusion à une nouvelle direction de la franchise James Bond à travers deux des femmes les plus importantes du film.

Le 25e film Bond s’ouvre avec l’agent 007 à la retraite vivant en Jamaïque. Cependant, lorsque son vieil ami, Felix Leiter de la CIA (Jeffrey Wright), le somma de partir à la recherche d’un scientifique disparu à Cuba, il rencontra deux femmes. Paloma d’Ana de Armas, un agent de la CIA, chargé d’aider Bond dans sa mission, et Nomi de Lashana Lynch – une femme mystérieuse qui se révèle être un agent 00.

À la fin de l’année dernière, un jour de pluie aux Pinewood Studios juste à l’extérieur de Londres, BlackFilm.com s’est assis pour parler avec de Armas et Lynch sur le tournage de No Time to Die. Nous avons parlé du secret entourant leurs personnages, de la poursuite de la franchise Bond, de la diversité de leurs antécédents dans l’histoire et de l’empreinte de Phoebe Waller-Bridge sur le récit.

“Quand j’ai eu le rôle pour la première fois, comme beaucoup de franchises, je ne savais rien du rôle”, Lynch a révélé. «J’étais juste très excité pour la franchise et la direction qu’ils prenaient pour lancer un jeune Black Londonien. J’aime savoir que je crée ou apporte un certain niveau d’authenticité de ma culture à mes projets. Pour eux, donner autant de détails à Londres et à la Jamaïque – qui est qui je suis et ce que je représente, m’a excité. Cela m’a fait vraiment confiance en nos producteurs, sachant qu’ils continuent de prendre de plus en plus de mesures pour représenter le monde que je vois quand je sors de chez moi tous les matins. »

James Bond a toujours été une franchise en avance sur son temps en termes de diversité. Pourtant, voir une femme noire à la peau foncée au centre de cette histoire n’a jamais été aussi important. “Nous avons une réelle chance d’éduquer le monde et d’éduquer l’industrie sur où nous devrions être”, a expliqué l’actrice du capitaine Marvel. «C’est le moment de réfléchir aux mesures à prendre pour représenter davantage de nombreuses cultures à travers le monde, ainsi que la culture et l’expérience des Noirs dans différentes industries. Je pense que c’est ce que beaucoup d’histoires de Nomi racontent dans ce film. “

Des rumeurs ont couru que Lynch prendrait le relais de Craig lorsqu’il passera le flambeau. Bien que rien n’ait été confirmé, Lynch était heureuse de partager ses réflexions sur la possibilité – en particulier compte tenu du contrecoup qui ne manquera pas de se produire si elle est nommée son successeur. “Même si nous faisons de grands progrès dans cette industrie, il y a encore des schémas de pensée qui continuent de perpétuer cette idée que nous ne sommes toujours pas prêts pour quelque chose qui aurait dû se produire ou aurait pu se produire il y a des années”, a-t-elle déclaré. «En étant embrassée par de nombreuses femmes, de nombreuses femmes noires et de nombreuses jeunes filles, j’espère que je pourrai être une lumière brillante, un peu d’inspiration pour des personnes qui n’avaient jamais vu quelque chose comme ça auparavant. L’idée est géniale, l’idée est excitante et l’idée qu’Idris [Elba] allait peut-être intervenir était passionnant. Je suis ici pour ces étapes, et c’est une période passionnante. Nous bougeons simplement l’aiguille de plus en plus. Et c’est agréable d’être un adulte en ces temps où je peux en faire l’expérience et m’en souvenir. “

Il y a eu des femmes Bond emblématiques et fortes tout au long de l’histoire de la franchise, et Lynch et de Armas se sont tournés vers des femmes comme Grace Jones pour guider leurs pas. «Il y a des femmes Bond incroyables. mais vous pouvez voir qu’il y a un changement en cours “, s’exprima de Armas. «Nos producteurs comprennent ce qu’est cette situation dans le monde et ce qui doit être changé. Ils savent combien de personnes suivent cette franchise. Ils ont pris cela en compte sans s’éloigner du cœur et de l’essence de ce qu’est un film de James Bond – ce fantasme et le glamour. “

Avec le poids de la franchise sur le dos, ainsi que l’héritage de Bond entier de Craig culminant avec No Time to Die, nous nous sommes demandé si Lynch ou de Armas ressentaient une pression en ce qui concerne leurs rôles dans le film. “Je ne,” déclara de Armas. “C’est marrant. J’ai l’impression que nous avons des choses à dire et que nous avons une communauté à soutenir. Nous avons une responsabilité, mais nous sommes des artistes. Nous voulons profiter de notre travail et nous amuser avec. Cela ne devrait pas ressembler à de la pression. Cela devrait ressembler à “C’est génial et je vais faire de mon mieux, et j’espère que les gens vont l’adorer ou en apprendre quelque chose.” “

Lynch a exprimé des sentiments similaires. «Je ne veux jamais ressentir de pression», a-t-elle déclaré. “C’est la chose la plus épuisante à avoir dans cette industrie. Vous le ressentez, mais vous devez trouver un moyen de vous en sortir. Je pense qu’il est important de se rappeler pourquoi vous avez été choisi en premier. Nous avons été choisis parce que nous sommes des femmes capables qui ont raison pour le rôle. Nous allons donner à cette franchise quelque chose de spécial, d’unique et de frais. Je pense que ce sera l’un des meilleurs films de Bond pour moi. »

Les femmes ne sont pas simplement présentes devant la caméra dans ce film. Phoebe Waller-Bridge, lauréate d’un Emmy Award, s’est associée au réalisateur Cary Fukunaga et aux scénaristes Neal Purvis et Robert Wade pour écrire le scénario No Time to Die. “Je ne pourrais jamais penser que j’allais être une Bond girl,” de Armas réfléchit à l’empreinte de Waller-Bridge sur son personnage. «C’était difficile à imaginer car il n’était pas possible d’atteindre ce niveau de perfection. Ils sont tous si grands et beaux et si glamour. Ce n’était pas sur mon radar. Mais quand je l’ai lu sur la page, on pouvait facilement dire que c’était Phoebe qui avait écrit ça parce que ce n’était pas… pas parfait. Je me suis dit: «Ça peut être moi!». Ce gâchis qui se passe ici, je peux le faire si c’est ce qu’il faut pour être une Bond girl. Paloma est en désordre; elle est réelle et elle a des défauts. Quoi qu’elle pense – elle le dit, et elle n’a pas peur d’exprimer si elle est nerveuse. Elle fait des choses très irresponsables en cours de route. C’était tellement amusant de jouer. C’est une vraie femme confrontée à cette situation et naviguant le tout du mieux qu’elle peut. “

Lynch a également immédiatement remarqué l’humour de Waller-Bridge dans le script. “Je suis fan de Phoebe depuis longtemps, et la raison pour laquelle j’étais fan d’elle est qu’elle a un esprit britannique”, elle a expliqué. «C’est difficile à maîtriser. Il y a un sarcasme très ajusté à l’avant qui vient avec son travail. Les personnages ressemblent beaucoup à de nombreux personnages de Bond, très simples, très parlants, très directs. Mais c’est presque un peu comme “Est-ce qu’ils ont dit ça?” Vous vous demandez à quel point ils sont effrontés parfois. Je pense que cela vaut pour de nombreux personnages. Phoebe vous fait sentir excité qu’ils représentent le monde réel réel dans le monde de Bond, qui est assez net et poli. “

En plus d’avoir les mots du scribe Fleabag pour la diriger ainsi que de Armas à ses côtés, Lynch était également reconnaissante d’avoir les vétérans de Bond comme Craig, Wright et Naomie Harris comme guide. “C’est toujours une belle master class”, Lynch a révélé. “Le simple fait de pouvoir observer de première main comment ils se retrouvent dans ces rôles qu’ils revisitent. C’est vraiment difficile à l’écran, de ne pas répéter la même chose et de le garder frais. C’était agréable d’être avec Naomie et d’absorber son énergie. J’ai beaucoup appris d’elle grâce à la façon dont elle se déplace dans le décor et à son calme. Elle a une énergie royale, très équilibrée et gracieuse pour elle. Lorsque vous essayez toujours de comprendre les choses, c’est agréable de s’accrocher à cette énergie. “

Bien que de Armas et Lynch n’aient pas été en mesure de révéler beaucoup plus sur leurs rôles – l’alun Still Star-Crossed nous a donné une lueur de ce que nous devrions nous attendre à voir de Nomi aller de l’avant. “Je pense qu’elle va être une personne très inspirante et très avant-gardiste qui apporte beaucoup à son environnement”, a-t-elle déclaré sournoisement.

No Time to Die fait ses débuts le 10 avril 2020.